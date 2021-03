Xiaomi vince il primo round nella causa contro il Governo americano

Un giudice federale di Washington ha bloccato il provvedimento emesso dal Dipartimento della Difesa americana teso a limitare gli investimenti statunitensi nel produttore cinese di smartphone Xiaomi Corp.



Negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump, il Dipartimento della Difesa aveva infatti inserito Xiaomi in un elenco di società con presunti collegamenti con le forze armate cinesi.



Ma venerdì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Rudolph Contreras ha sospeso temporaneamente il divieto. Il primo round di questo match va dunque a Xiaomi che ha sostenuto come la mossa da parte del governo degli Stati Uniti fosse “arbitraria e capricciosa” e privasse la società del diritto a un giusto processo. Contreras ha affermato che Xiaomi dovrebbe ottenere una piena revoca del divieto nel corso della causa e ha emesso un’ingiunzione preliminare per evitare che la società subisse “danni irreparabili”.



Il giudice è andato oltre dicendo: “La corte è alquanto scettica sul fatto che in questa vicenda vi siano implicati importanti interessi di sicurezza nazionale”. Il Dipartimento della Difesa americano per il momento non ha commentato la vicenda.

Lo fa fatto invece ufficialmente Xiaomi, con una nota che vi proponiamo qui di seguito integralmente.