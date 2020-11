YouTube: arriva l’HDR sulla gamma iPhone 12

Come ogni anno dal 2017, l’app YouTube ha ricevuto un aggiornamento sull’App Store che prevede il passaggio alla versione 15.45.2 per adattarsi completamente allo schermo dell’iPhone 12 e sfruttare appieno la modalità HDR.

Sarà quindi possibile riprodurre video su YouTube con una qualità fino a 2160p60 in HDR. Sebbene l’applicazione supportasse già l’HDR sui precedenti modelli del marchio Apple, è comunque necessario un aggiornamento per adattarsi ai nuovi modelli come nel caso di iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 12 mini.

La tecnologia HDR consente di godere di un’immagine con maggiori contrasti e sfumata con variazioni di luminosità all’interno della stessa immagine. Tuttavia, non tutti i video sono compatibili, poiché devono essere filmati e trasmessi in questo formato.

Per capire se è un video caricato offre questa tecnologia, è sufficiente fare clic sui tre piccoli punti in alto a destra del video per aprire le impostazioni e regolare la qualità. Sulla gamma iPhone 12 si vedrà la menzione “HDR” sui video compatibili dopo la definizione e il framerate del video.

Picture in Picture

Nonostante questo, molti utenti si lamentano del fatto che YouTube non offra più la modalità Picture in Picture su iOS, nemmeno per gli abbonati a YouTube Premium a causa di una limitazione imposta dai termini di servizio di Apple che vieta la monetizzazione di una funzionalità del sistema.