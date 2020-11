L’iPhone SE (2020) – lo smartphone più economico di Apple uscito lo scorso aprile sul mercato – ha avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico dei consumatori. Forme, compattezza e prezzo hanno convito anche gli utenti più esigenti, tanto che le vendite registrate sono stata più che soddisfacenti.

Tuttavia, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, l’azienda di Cupertino non avrebbe in programma di lanciare un nuovo iPhone SE (targato 2021), almeno nella prima metà del prossimo anno.



La previsione è inserita in un’analisi più ampia sul mercato complessivo delle ottiche per telefoni cellulari nella quale si afferma che ci sarebbero ben quattro fornitori impegnati in una feroce battaglia per accaparrarsi il diritto di fornire le fotocamere per l’iPhone 13. Tale battaglia potrebbe fra l’altro influenzare le decisioni riguardo al nuovo modello SE, ritardandolo o addirittura facendolo saltare del tutto.



Sempre secondo Kuo l’agguerrita concorrenza potrebbe portare la Taiwan Genius Electronic Optical (GSEO) a perdere ordini nei confronti di Taiwan Largan Precision, Semco (Samsung Electromechanics) e di Sunny Optical, giovane player di mercato.



L’analista non si sbilancia invece su quanto potrebbe accadere nella seconda metà del 2021, anche se sottolinea come tale finestra sia solitamente dedicata ai dispositivi top di gamma. Ciò significa che sarà altamente improbabile (se non impossibile) vedere l’iPhone SE (2021) uscire nel periodo dedicato al lancio della gamma iPhone 13.

