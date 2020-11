Il MacBook Pro da 13 pollici con chip Apple M1 promette maggiore potenza e un’autonomia incredibile

Apple ha deciso di utilizzare il suo nuovo chip M1 in quanti più prodotti possibili. Durante la presentazione online di ieri sera, l’azienda californiana ha presentato un nuovo MacBook Pro da 13 pollici equipaggiato con il Soc ARM progettato internamente.

Sfruttando la potenza del chip M1 con il suo processore a 8 core (4 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza), il MacBook Pro 13 “punta ad attirare sviluppatori o creativi che lavorano su software di foto, video o musica promettendo prestazioni tre volte più veloci della concorrenza, grafica e velocità delle applicazioni più efficienti per la creazione di codice o il rendering 3D”.

La variante del chip Apple M1 potrà fare affidamento su una GPU a 8 core per sfruttare perfettamente videogiochi e applicazioni avide di risorse oltre al Neural Engine per facilitarne gli utilizzi nel tempo grazie al machine learning.

Apple non ha messo mano al design del MacBook Pro da 13 pollici che mantiene la TouchBar, il suo ampio touchpad e il peso inferiore a 1,5 kg. Solo i microfoni vengono aggiornati per incorporare tre microfoni “da studio” visti sul MacBook Pro da 16 pollici. Questi verranno utilizzati in particolare per le videochiamate multiple. Confermato (per fortuna) il jack per cuffie da 3,5 mm mentre il chip M1 porta anche la sua avanzata tecnologia ISP alla fotocamera FaceTime per migliorare la qualità in particolare in condizioni di scarsa illuminazione.

Niente 14 pollici per la nuova versione ma un display Retina da 13,3 pollici (2560 x 1600 pixel, 227 ppi) con luminosità fino a 500 nit. Il sensore Touch ID per il riconoscimento delle impronte digitali è sempre presente sulla Touch Bar, la barra dei controlli touch rimane sopra la tastiera. Apple lo ha anche dotato di un nuovo sistema di raffreddamento.

Il chip M1 offrirà anche nuove possibilità al MacBook Pro 13 ″consentendo l’esecuzione di applicazioni progettate per iPhone o iPad”. Sfrutterà anche le applicazioni universali di macOS Big Sur dal 12 novembre.

Enorme il miglioramento in termini dil autonomia: Apple annuncia fino a 20 ore di visualizzazione video (17 ore di navigazione in Internet), rendendo il MacBook Pro da 13 pollici “il Mac più longevo di Apple”. Questa è una delle caratteristiche chiave del chip M1 che promette un’efficienza energetica notevolmente migliorata e di conseguenza una migliore durata della batteria.

Il MacBook Pro 13 arriva nella versione base con 8 GB di RAM e fino a 16 GB nella configurazione massima, un SSD da 256 GB (e fino a 2 TB come opzione). Troviamo sempre due porte Thunderbolt che ora supportano USB 4 che consentono in particolare di collegare uno schermo 6K come Pro Display XDR di Apple ed è pronto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Prezzi e disponibilità

Versione 8/256GB: 1.479€

Versione 8/512GB :1.709€

Spedizioni in Italia dal 17/18 novembre nelle colorazioni Grigio Siderale / Argento