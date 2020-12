YouTube estende il supporto HDR ai video in live streaming

YouTube ha esteso il supporto HDR, implementato nel 2016 per i video preregistrati, anche ai live streaming, così da consentire, secondo le parole dell’azienda, “una più vivace esperienza in tempo reale“. Lo riporta il blog ufficiale del canale.



L’HDR, o High Dynamic Range, offre una gamma di colori più ampia e consente agli schermi che lo supportano di visualizzare luci basse più scure e contrastate e luci alte più luminose.



Tutti i creators che desiderino trasmettere in streaming dal vivo in HDR, dovranno seguire le indicazioni espresse da YouTube e utilizzare gli encoder elencati al link.

Gli spettatori, invece, dovranno dotarsi di dispositivi compatibili per guardare i live streaming in HDR, come l’app YouTube su TV HDR, dispositivi Android con display HDR, Chromecast Ultra e PC Windows e Mac con display e supporto grafico HDR.



Chi possiede dispositivi che non supportano tale tecnologia non troveranno vedrai la possibilità di attivare l’opzione nel menù delle impostazioni della qualità video, ma sarà comunque in grado di guardare il video in SDR.