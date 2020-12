L’ex OnePlus Carl Pei annuncia i piani per il 2021

È stato a lungo il volto sorridente e dinamico di OnePlus, l’uomo delle presentazioni in inglese impeccabile. L’ex co-fondatore, Carl Pei, ha lasciato l’azienda all’inizio dell’autunno senza troppe spiegazioni e da qualche mese il giovane svedese di origine cinese si è ritirato.

“Volevo esplorare qualcosa di nuovo”, dice Carl Pei a Wired. “Mi sento sempre come se avessi molta creatività dentro di me. Amo ancora la tecnologia e ho nuove idee che voglio provare. Così ho deciso di rendere il mio compleanno il mio ultimo giorno in OnePlus”.