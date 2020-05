Accessori Microban a prova di microbi da Cellularline

Cellularline ha stretto un accordo con Microban, importante azienda attiva nel settore delle soluzioni antimicrobiche, per la realizzazione di una serie di prodotti con il marchio omonimo Microban.

I primi a venire alla luce sono una gamma di custodie e screen protector realizzati con tecnologia antimicrobica integrata che protegge il telefono dai batteri. Il leader dell’accessoristica viene così incontro alle esigenze dei consumatori chiamati a fronteggiare la pandemia di Covid-19.

La protezione antimicrobica Microban – spiega l’azienda – inibisce la crescita di batteri e, riducendo il carico microbico, ne rende difficoltoso il trasferimento ad altre superfici e persone. Il vantaggio rispetto a spray, salviette e altre tipologie di prodotti con funzione antimicrobica è che il trattamento antimicrobico integrato al prodotto lo rende sempre e costantemente attivo.

Garantisce inoltre una protezione continua e costante durante l’intero ciclo di vita del prodotto ed è stata sottoposta a prove approfondite eseguite da laboratori indipendenti. Gode poi di una lunga storia che ne garantisce la sicurezza d’uso ed è registrata in Europa ai sensi della Direttiva sui prodotti biocidi per tutte le applicazioni in cui è utilizzata.

La nuova gamma di custodie e vetri di Cellularline, realizzata con tecnologia antimicrobica Microban, sarà disponibile da inizio luglio. I prezzi: si parte da 16,95 euro per le custodie e da 19,95 e 29,95 euro per i vetri a seconda della tipologia e della compatibilità.