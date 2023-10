Ad Attiva la distribuzione delle GoPro

Attiva SpA, è lieta di comunicare l’accordo di distribuzione per il territorio italiano delle action cam GoPro.

Dopo Apple, Google, Segway-Ninebot, Xgimi ed Ecoflow, un altro brand leader di mercato sceglie Attiva come partner per l’Italia. GoPro ha affidato la distribuzione dell’intera line-up alla dinamica azienda vicentina, specializzata nella distribuzione per i brand di alta gamma. Attiva opererà sul territorio nazionale all’interno della Consumer Electronics, la GDO, gli Apple Premium Resellers e il canale della fotografia.

“È ancora una volta un onore e una sfida – dichiara Giorgio Rossi, CEO di Attiva SpA – aver ricevuto un incarico tanto prestigioso. La promozione di un marchio storico come GoPro, l’Action Cam per definizione, ci stimola a raggiungere traguardi ancora più soddisfacenti e ambiziosi”.

Il Brand statunitense è stato lanciato sul mercato nel 2002 dal suo fondatore, Nick Woodman, e vanta oggi un successo internazionale guidato dalla continua innovazione di prodotto e da una Brand Identity unica e amata da milioni di persone che hanno scelto i prodotti GoPro per catturare i loro momenti più felici. La mission del Brand è trasmettere positività e incoraggiare le persone a coltivare le proprie passioni.

“GoPro ha istituito la categoria Action Cam definendone identità e direzione, mantenendo nel tempo una solida posizione di mercato attraverso innovazione tecnologica ed attenzione alle esigenze del cliente. Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione che vede la nostra offerta commerciale arricchita da un ennesimo Brand di prestigio” afferma Paolo Martelli, Business Unit Manager di Attiva Plus.

Oggi GoPro offre una vasta gamma di prodotti che rispondono perfettamente alle necessità del consumatore moderno: dinamico, digitale ed interconnesso.

Tra i prodotti di spicco, la nuovissima HERO12 Black annunciata lo scorso settembre. Un modello studiato per rispondere al massimo alle esigenze dell’amatore quanto del professionista. La HERO12 Black porta la qualità delle immagini ad un livello ancora superiore grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range, Ampia gamma dinamica) per video 5,3K e 4K, video stabilizzazione HyperSmooth 6.0 aggiornato e campo visivo leader del settore di 177° con Mod per obiettivo MAX 2.0. Inoltre, tra le nuove funzionalità, è incluso un sistema di gestione dell’alimentazione completamente riprogettato per prestazioni termiche migliorate e un’autonomia doppia. HERO12 racchiude tutto questo nel leggendario design impermeabile e ultraresistente di GoPro per assicurarti lo scatto migliore, indipendentemente dalle condizioni meteo.