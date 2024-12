Addio allo smartphone unico: nel 2025 Nothing proporrà molti più modelli

Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, sembra voler abbandonare il minimalismo che ha caratterizzato il suo debutto. Secondo quanto riportato da SmartPrix, il marchio si prepara a lanciare un totale di quattro dispositivi nel 2025: tre con il brand Nothing e uno appartenente alla gamma CMF.

Questi dati emergono dal database IMEI, dove sono stati individuati tre numeri di modello (A059, A059P e A001), associati ai nomi in codice interni “asteroids” e “asteroids_plus”. È molto probabile che tali modelli corrispondano ai futuri Nothing Phone 3a, Nothing Phone 3a Plus e al CMF Phone 2. A completare il gruppo, il Nothing Phone 3, già annunciato da Carl Pei per il 2025.

Una gamma completa in arrivo nel primo trimestre 2025

I Nothing Phone 3a e 3a Plus, previsti per il primo trimestre del prossimo anno, saranno equipaggiati con Android 15 e l’interfaccia personalizzata Nothing OS 3.1.

Il modello 3a punterà alla fascia media, con un focus sul rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche, si prevede l’adozione di un SoC Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da un sensore fotografico principale stabilizzato da 26 mm equivalenti, capace di registrare video in 4K a 60 FPS. La fotocamera offrirà inoltre modalità avanzate come Macro, uno zoom digitale migliorato e una modalità notturna potenziata.

Il CMF Phone 2: un’evoluzione nella gamma economica

Per quanto riguarda il successore del CMF Phone 1, il CMF Phone 2, le informazioni restano ancora limitate. Tuttavia, sembra che Nothing stia optando per lo stesso Snapdragon 7s Gen 3, utilizzato anche per il Phone 3a. Questa strategia potrebbe consentire all’azienda di ottimizzare i costi di produzione. Si tratterebbe comunque di un passo avanti rispetto al Dimensity 7300 presente sul CMF Phone 1, posizionando il nuovo modello in una fascia leggermente superiore.

Un’offerta diversificata per il 2025

Con questa nuova gamma di dispositivi, Nothing punta a soddisfare una vasta platea di utenti, offrendo alternative che spaziano dalla fascia media al segmento premium. Gli appassionati del marchio possono aspettarsi un’esperienza di utilizzo arricchita e un focus su design, performance e funzionalità avanzate.