In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Lexar celebra il suo 30° anniversario ripercorrendo tre decenni di innovazione nel settore dello storage e delineando le prossime direttrici di sviluppo, sempre più legate all’intelligenza artificiale, alla mobilità e alla gestione dei dati in tempo reale.

Fondata nel 1996 come pioniera degli standard per le memory card, Lexar è oggi un brand globale che supporta creator, gamer, professionisti e dispositivi smart. Guardando al futuro, l’azienda punta a rafforzare il proprio ruolo in uno scenario in cui i flussi di lavoro AI-driven richiedono prestazioni sostenute, affidabilità e flessibilità senza precedenti.

Trent’anni di professionalità, innovazione e servizio

Nel corso della sua storia, Lexar ha costruito la propria identità attorno a tre pilastri: professionalità, innovazione e servizio. Dalla definizione degli standard di velocità per le CompactFlash fino alle più recenti CFexpress 4.0, il marchio ha costantemente spinto i limiti delle prestazioni per applicazioni professionali, inclusi i flussi di lavoro video 8K.

L’innovazione di prodotto ha segnato tappe importanti, come la prima scheda SD interamente in metallo, la ARMOR GOLD SDXC UHS-II, e la prima microSD Express da 1TB. A queste soluzioni hardware si affianca un ecosistema software e di servizi, come la Lexar App, pensato per semplificare la gestione, la protezione e il backup dei dati.

I prodotti di punta presentati al CES 2026

Al CES 2026, Lexar ha mostrato una selezione di soluzioni di storage orientate a scenari d’uso sempre più diversificati:

Professional SILVER PLUS microSDXC , la microSD UHS-I da 2TB più veloce al mondo, pensata per droni, action cam e creator outdoor;

, la microSD UHS-I da 2TB più veloce al mondo, pensata per droni, action cam e creator outdoor; Lexar Air Portable SSD , un SSD portatile ultraleggero da 17 grammi con backup automatico tramite app;

, un SSD portatile ultraleggero da 17 grammi con backup automatico tramite app; Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD , progettato per gaming e creazione di contenuti ad alte prestazioni;

, progettato per gaming e creazione di contenuti ad alte prestazioni; Lexar TouchLock Portable SSD, che introduce autenticazione NFC e crittografia hardware AES a 128 bit, utilizzando lo smartphone come chiave digitale.

Nel loro insieme, queste soluzioni rafforzano la posizione di Lexar nello storage ad alte prestazioni, sia in ambito consumer avanzato sia professionale.

Nasce AI Storage Core, la piattaforma per lo storage AI

Uno degli annunci chiave riguarda AI Storage Core, la nuova base tecnologica di Lexar pensata per rispondere alle esigenze dello storage nell’era dell’intelligenza artificiale. Con l’AI che si sposta sempre più dal cloud all’edge, i dispositivi di nuova generazione richiedono maggiore throughput, affidabilità mission-critical e flessibilità operativa.

AI Storage Core si fonda su tre pilastri — prestazioni, affidabilità e flessibilità — e guiderà lo sviluppo di nuove categorie di prodotto, tra cui:

AI-Grade SSD per PC AI e carichi di lavoro ad alte prestazioni;

per PC AI e carichi di lavoro ad alte prestazioni; AI-Grade Storage Stick , pensato per l’espansione rapida dei nuovi PC;

, pensato per l’espansione rapida dei nuovi PC; AI-Grade Card, destinata a imaging AI 8K, sensor fusion e analisi edge in tempo reale.

Lexar prevede di estendere questa piattaforma anche a settori come AI gaming, robotica e sistemi automotive.

Partnership globale con la Nazionale Argentina di Calcio

La strategia di crescita passa anche dal rafforzamento del brand. Lexar ha annunciato una partnership globale con la Nazionale Argentina di Calcio, di cui diventa global storage partner. La collaborazione si basa su valori condivisi come leadership, professionalità e impatto internazionale.

Per celebrare l’accordo, nella prima metà del 2026 Lexar lancerà edizioni co-brandizzate di Lexar Air Portable SSD e Lexar SL500 Portable SSD, pensate per fan, creator e professionisti che vogliono catturare e conservare i momenti più importanti.