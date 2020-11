Amazon Echo Product(RED), Alexa per il no profit in Africa

Arriva sul Marketplace di Amazon.it la nuova edizione speciale Echo Product(RED). Lo smart speaker Echo di quarta generazione in una bellissima livrea rossa che porta al debutto la collaborazione fra Amazon e l’organizzazione no profit (RED).

Per ciascun Echo Product(RED) venduto – il prezzo è di 99,99 euro – Amazon devolverà 10 euro al fondo globale per sostenere la risposta al Covid-19 e i programmi per l’HIV e l’AIDS nell’Africa sub-sahariana.

Livrea rossa a parte, Amazon Echo Product(RED) condivide le stesse specifiche e caratteristiche di Echo di quarta generazione: un woofer da 76 mm e due tweeter da 20 mm. Per interagire con l’intelligenza artificiale Alexa sono presenti quattro microfoni (disattivabili grazie a un pulsante dedicato). Integrato troviamo anche l’hub Zigbee per gestire dispositivi ed elettrodomestici connessi compatibili con Amazon Alexa.

