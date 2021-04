Android 12 avrà una gaming mode per aumentare le prestazioni

Android 12 sta per ricevere la sua modalità gaming. La notizia arriva da scoperta durante il lancio iniziale dell’anteprima per sviluppatori di cui abbiamo parlato ieri in questo articolo.

Stando a quanto emerso, ci sarà la possibilità di attivare un contatore FPS e avviare la registrazione. Troveremo poi un grande pulsante che consente l’accesso istantaneo al live streaming su YouTube e la possibilità di disabilitare le notifiche durante i giochi oltre ad un pulsante per acquisire schermate.

La scoperta proviene da Mishaal Rahman di XDA secondo cui la modalità di gioco ora ha alcune nuove funzionalità. Ciò suggerisce che Google sta facendo il possibile per introdurre funzioni utili per soddisfare gli appassionati del gaming da mobile.







Avviare la modalità gaming dovrebbe aiutare a ottimizzare il gameplay aumentando la CPU e la GPU per i giochi, mentre probabilmente diminuirà l’impatto della RAM da altre app. Quanto effettivamente possa essere utile, è ancora tutto da vedere perché la funzione non è ancora utilizzabile.

Ufficialmente, sembra che abilitare l’ottimizzazione del gioco offra tre diverse opzioni: