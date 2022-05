App di fitness tracking: l’utilità della tecnologia GPS

Nelle App dedicate al Fitness Tracking la tecnologia GPS ha senz’altro una grandissima importanza, ecco perché chi vuol sfruttare le ottime funzionalità di queste applicazioni dovrebbe sempre accertarsi di acquistare degli smartphone GPS di qualità, magari dando un’occhiata alle migliori offerte smartphone in e-commerce di tecnologia come ByTecno.

Che cos’è la tecnologia GPS

GPS è acronimo di Global Position System ed è una tecnologia che consente appunto di localizzare un utente in qualsiasi parte del mondo si trovi.

La tecnologia GPS è ormai parte delle nostre vite, tante delle applicazioni che usiamo nel nostro smartphone vi fanno ricorso, ma nelle App dedicate al Fitness sa essere davvero cruciale.

Ma per quale motivo si afferma questo? Perché App di Fitness Tracking e GPS costituiscono un binomio pressoché inscindibile? Andiamo a scoprirlo!

Una migliore analisi delle performance

Anzitutto, è proprio grazie alla tecnologia GPS se le App di Fitness Tracking riescono ad analizzare le performance dell’atleta in modo preciso ed efficace.

Da questo punto di vista, il primo pensiero viene di norma rivolto alla classica corsetta, ma non solo: la possibilità di localizzare con precisione i percorsi compiuti riguarda anche tante altre discipline sportive.

Incrociando i dati del GPS con altre statistiche, le App per il Fitness Tracking sono in grado di fornire un quadro molto nitido degli allenamenti effettuati, di conseguenza consentono anche di evidenziare gli eventuali progressi compiuti.

Le utilissime funzioni di navigazione e localizzazione

I sistemi di navigazione e di localizzazione, che come detto sono quanto di più tipico può garantire la tecnologia GPS, hanno una grande importanza per le App di Fitness Tracking.

Se per alcune attività sportive può non essere particolarmente rilevante conoscere la propria posizione, per altre è fondamentale, si pensi ad esempio ai percorsi che vengono compiuti in bicicletta in zone che non si conoscono.

In alcune discipline, come è il caso dell’escursionismo, la localizzazione può perfino salvare la vita: dal momento che questo sport prevede l’esplorazione di territori naturali spesso selvaggi e privi di punti di riferimento, queste App possono essere provvidenziali laddove ci si smarrisca o qualora, per qualsiasi ragione, si abbia bisogno di un soccorso immediato, dal momento che sarà sufficiente un semplice click per fornire le proprie coordinate.

Sfruttare appieno le funzioni “social”

Abbiamo detto in precedenza che la tecnologia GPS è fondamentale per l’analisi delle performance, e un aspetto correlato a ciò è la possibilità di sfruttare molteplici funzioni “social”.

Gli esempi, da questo punto di vista, sono svariati: è grazie alla tecnologia GPS, ad esempio, se è possibile condividere sui social network il percorso di jogging che è stato compiuto nel proprio allenamento, oppure se si può prendere parte ad un ranking virtuale con altri appassionati che effettuano allenamenti analoghi.

Questi potrebbero sembrare degli aspetti marginali, ma in realtà hanno la loro rilevanza in quanto sanno influire molto positivamente sulla motivazione di chi pratica sport: per chi si allena da solo, infatti, trovare i giusti stimoli può non essere semplice, ma le applicazioni che sfruttano la tecnologia GPS possono appunto fornire un aiuto prezioso anche da punto di vista.