OPPO: il “dietro alla quinte” delle doti fotografiche di Find X5 Pro

Acquistiamo e utilizziamo smartphone di ultima generazione godendoci i progressi della tecnologia, ma raramente pensiamo a quanto tempo ci sia voluto per raggiungere determinati risultati. Proprio per qusto appare particolarmente interessante il “dietro le quinte” che OPPO ha voluto svelare e che riguarda il suo ultimissimo flagship: il modello Find X5 Pro (qui la recensione di Find X5 Pro).

Il dispositivo, infatti, è il risultato di 10 anni di ricerca e sviluppo sui sistemi delle fotocamere per cellulari. Tutto è iniziato con degli esperimenti sugli algoritmi di visione computerizzata, abbandonando il modello tradizionale per capire come dovrebbe “pensare” la fotocamera di uno smartphone.

Il Pixel Binning

Il 2014 ha visto l’introduzione sul mercato della tecnologia pixel binning: in pratica, il segnale raccolto da più pixel del sensore viene combinato per ottenere immagini migliori in condizioni di scarsa illuminazione, mentre una tecnica di demosaico viene utilizzata per migliorare la nitidezza delle fotografie scattate durante il giorno.

Dal 2014 al 2018 abbiamo invece assistito all’ascesa dell’OIS, ossia della stabilizzazione elettronica, e della fotografia computazionale, che rendono non solo possibile, ma anche più semplice, l’acquisizione di foto notturne che risultino nitide e dai colori vivaci.

I video

L’attenzione al reparto fotografico, anche se solo in un secondo momento, si è poi concentrata sui video. Lo smarpthone è infatti ormai lo strumento principale per la creazione di contenuti, che spesso vengono poi condivisi in pochi secondi sui social network.

Find X5 Pro raccoglie le tante conoscenze acquisiste dal suo produttore nel tempo, con un’attenzione particolare proprio ai video, che devono essere registrati in condizioni di scarsa luminosità, dove ogni fotogramma deve riportare dettagli, nitidezza e gamma dinamica paragonabili a una foto scattata in modalità notturna.

Il problema del consumo energetico

Tuttavia, OPPO ha dovuto porre rimedio a un ostacolo riscontrato intorno al 2019, quando gli smartphone prodotti dall’azienda utilizzavano tecniche come la riduzione avanzata del rumore grazie all’intelligenza artificiale, gli scatti notturni con multi-esposizione e il riconoscimento dei volti. Queste tecniche richiedono, infatti, di svolgere un grande lavoro istantaneamente, causando un aumento del consumo energetico. La soluzione che OPPO ha trovato rappresenta anche l’avanguardia tecnologica nel campo della fotografia di Find X5 Pro: MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all’avanguardia proprietario, che sblocca la potenza di elaborazione necessaria alle capacità di imaging di nuova generazione.

4K Ultra Night Video

La fotografia computazionale rappresenta la nuova sfida del mercato degli smartphone. Per questo motivo, negli ultimi quattro anni OPPO ha fatto passi da gigante nel garantire prestazioni di alto livello in condizioni di scarsa luminosità, sia nel campo fotografico sia in quello videografico.

Uno smartphone può impiegare diversi secondi per catturare e raccogliere i dati di una singola immagine fissa, mentre OPPO Find X5 Pro è in grado di generare 30 o 60 immagini al secondo per la registrazione di un video, gestendo fino a 3 miliardi di pixel di informazioni al secondo. Una grande sfida insomma, che richiede tutta la potenza rivoluzionaria di MariSilicon X, capace di eseguire fino a 18 trilioni di operazioni al secondo.

La modalità 4K Ultra Night Video consente di scattare anche in condizioni di assenza di luce, garantendo una gamma dinamica e dettagli paragonabili alle foto scattate in notturna, che consentono di ripristinare le gradazioni di colore che spesso si perdono quando si scatta o si registra in condizioni di scarsa illuminazione.

La modalità 4K Ultra Night Video di Find X5 Pro impiega infatti una combinazione di AINR (Artificial Intelligence Noise Reduction) e 3DNR, per massimizzare i dettagli e la gamma dinamica dei video. Il 3DNR va oltre le tecniche tradizionali, confrontando i fotogrammi per ricostruire al meglio il movimento del mondo reale. La tecnologia DOL-HDR consente inoltre a Find X5 Pro di catturare due fotogrammi contemporaneamente, per immagini HDR prive di immagini fantasma.

MariSilicon X è solo uno degli elementi chiave che compongono il sistema di imaging avanzato di Find X5 Pro. La fotocamera grandangolare dispone infatti di un sistema di stabilizzazione a cinque assi, unico nel suo genere, che migliora ad ogni utilizzo per contrastare il tremolio, ridurre il rumore e rendere le scene più nitide.

Un cambio generazionale

Find X5 Pro di OPPO rappresenta quindi un salto generazionale per quanto riguarda l’hardware e il software delle fotocamere degli smartphone, un cambio di paradigma nella registrazione dei video in condizioni di scarsa illuminazione.