Apple denunciata da SpaceTime 3D: ha utilizzato un brevetto senza permesso

L’azienda di software SpaceTime3D ha fatto denuncia a Apple per aver utilizzato senza permesso uno dei loro brevetti. Si tratterebbe dell’interfaccia 3D utilizzata in Safari e nel sistema operativo degli iPhone: secondo la compagnia, questo metodo è estremamente simile a uno di loro proprietà intellettuale.

Secondo SpaceTime3D, Apple ha “volontariamente violato e continua a violare” i brevetti di loro proprietà. L’azienda cita anche un tentativo fallito di Apple di brevettare la tecnologia. Fallito perché, effettivamente, questa era stata registrata proprio da SpaceTime3D già nel 2007.

Non si tratterebbe nemmeno di un caso di plagio accidentale. Ezra Bakhash, il fondatore di SpaceTime3D, afferma di avere personalmente mostrato la tecnologia ad Apple, che l’ha poi usata senza permesso. Come compenso, la compagnia desidera ottenere un’ammissione di colpa da parte della Mela, nonché pagamento per i mancati profitti nel corso degli anni.