Apple annuncia iPad 9 (2021): l’iPad entry level dal prezzo accessibile

Quando si tratta di tablet, Apple può ancora contare su un notevole vantaggio rispetto ai suoi concorrenti e l’azienda californiana sembra decisa a non perdere il passo in questo settore.

In occasione dell’evento “California Streaming” per la presentazione dei nuovi iPhone 13, la casa di Cupertino ha aperto la sua conferenza annunciando il nuovo iPad 9: stesso design dell’ottavo modello ma con un hardware rinnovato e un prezzo accessibile per molti.

IPad 9: le principali novità

IPad 9 (2021) beneficia di un nuovo processore che non sarà il potentissimo Apple M1 utilizzato sull’iPad Pro ma l’affidabile Apple A13 Bionic visto in funzione su iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone SE.

A13 Bionic garantirà un boost di prestazioni pari al 20% rispetto alla precedente generazione e rispettivamente fino a 3 e 6 volte la potenza del “ChromeBook più venduto sul mercato” e del “tablet Android più venduto sul mercato”.

Il processore non è l’unico aggiornamento hardware per il nuovo iPad 9 (2021). Apple ha anche ottimizzato la fotocamera posteriore per consentire di catturare più luce mentre la fotocamera frontale ora beneficia di una definizione di 12 Megapixel e di un obiettivo ultra-grandangolare di 122°, abbastanza per rendere il nuovo iPad compatibile con Center Stage per avere più persone nel campo visivo e un primo piano fisso.

Piccola aggiunta anche per il display grazie all’integrazione di True Tone per adattare automaticamente la luminosità dello schermo in funzione della luce esterna. IPadOS nella sua versione 15 sarà invece sistema operativo a bordo.

Uscita e prezzo

Il nuovo iPad può essere pre-ordinato da oggi su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store. Le consegne per l’Italia sono previste da venerdì 24 settembre.

iPad 9 Wi-Fi (64GB) a 389€

iPad 9 Wi-Fi + Cellular (64GB) a 529€

*Disponibile anche il taglio da 256GB