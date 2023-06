Apple: l’accesso al Developer Program diventa gratuito

Apple non richiede più un abbonamento annuale di 99 dollari per accedere al suo Developer Program, che permette di testare le sue versioni beta per gli sviluppatori. Ora è possibile per chiunque registrarsi e scaricare l’ultima versione del software Apple in modo completamente gratuito.

Il pacchetto include le beta per sviluppatori per iOS 17, iPadOS 17, nonché macOS Sonoma e watchOS 10.

Tutti coloro che desiderano provare i nuovi software dovranno semplicemente iscriversi all’Apple Developer Program con il proprio ID Apple. Gli utenti potranno scaricare le beta per gli sviluppatori senza attendere il lancio della beta pubblica.

Il nuovo livello gratuito per sviluppatori include anche l’accesso agli strumenti per sviluppatori Xcode, ai test sul dispositivo e alle versioni beta, nonché l’accesso ai forum degli sviluppatori Apple e al Feedback Assistant, un portale preposto per la segnalazione dei bug.

Gli account developer a pagamento offrono invece una serie di ulteirori vantaggi e il supporto da parte di Apple, nonché la distribuzione di app sull’App Store.