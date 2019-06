Apple: spunta un brevetto anti-ladro

Recentemente Apple ha brevettato un nuovo sistema di sicurezza wireless per iPhone che potrebbe aiutare a prevenirne il furto dagli Apple Store.

La domanda di brevetto ha svelato che gli iPhone sarebbero in grado di visualizzare sullo schermo un messaggio di avviso ogni volta che un potenziale ladro si avvicina ai limiti esterni di un’area di sicurezza predefinita, da una posizione specifica o dall’intero negozio.

Se la persona che trasporta l’iPhone lascia questa area, l’iPhone può utilizzare il sistema di sicurezza wireless per inviare un avviso a un amministratore e persino trasmettere la posizione quando è disponibile una connessione. L’avviso può essere configurato in base a una serie di impostazioni, ad esempio la quantità di tempo in cui l’iPhone può trovarsi fuori dall’area.

Allarme audio per indicare il ladro

Apple sta inoltre considerando l’aggiunta di numerosi altri sistemi di protezione che migliorerebbero ulteriormente la funzionalità di sicurezza wireless.

L’azienda desidera che gli iPhone vengano automaticamente bloccati quando una persona non autorizzata che trasporta il dispositivo passi fuori dall’area predefinita. I pulsanti hardware possono essere disattivati ​​e un messaggio sullo schermo avverte che l’iPhone è stato rubato.

“Questo iPhone è stato rimosso dal negozio. Per favore, chiamaci per consentirci di riportarlo indietro “, si legge in un messaggio incluso in un disegno di brevetto. “Questo dispositivo è stato disattivato in modo permanente in quanto è stato rimosso dal negozio senza autorizzazione”, aggiunge un altro.

Gli iPhone possono anche emettere un forte segnale acustico ogni volta che qualcuno lascia il negozio con il dispositivo protetto.