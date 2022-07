Arriva Snapchat+, il servizio di abbonamento del social

Anche Snapchat si aggiunge alla lista dei social che hanno introdotto un servizio di abbonamento. Entro pochi giorni infatti, l’applicazione arriverà anche in forma premium, ma almeno inizialmente solo in alcuni paesi.

Snapchat+, questo il nome dell’abbonamento, costerà 3,99 dollari al mese. Lancerà inizialmente in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Niente Italia quindi, ma è praticamente certo che nel futuro anche il nostro paese sarà incluso.

Lo scopo di questo servizio è quello di distribuire alcune delle funzionalità dell’applicazione ai membri più appassionati della community, in modo da poter garantire loro servizio prioritario. Gli utenti, oltre a ricevere accesso ad alcune funzionalità esclusive, diventeranno anche beta tester, provando novità che in futuro saranno distribuite a tutti.

Le prime novità esclusive di Snapchat+ includono la possibilità di cambiare icona dell’applicazione, il fissare per due settimane un utente in cima all’elenco delle chat, e vedere chi ha guardato più di una volta una propria storia. Nonostante il prezzo, l’abbonamento non eliminerà le pubblicità dalla chat. In effetti, gli sviluppatori non hanno proprio intenzione di cambiare la propria fonte principale di guadagno, che rimarranno gli annunci.