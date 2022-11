Arriva un’edizione limitatissima di Xiaomi 12T Pro firmata dallo scultore Daniel Arsham

Lo Xiaomi 12T Pro sta per arrivare con un’edizione limitatissima. Il progetto è in collaborazione con l’artista newyorkese Daniel Arsham, che ha immaginato un nuovo look per lo smartphone. L’obiettivo è quello di creare un oggetto multifunzione: non solo semplice telefono, ma anche scultura.

Lo smartphone in sé non è nulla di nuovo, si tratta della versione dello Xiaomi 12T Pro a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Ma la Daniel Arsham Edition porta, ovviamente, un aspetto completamente diverso: la scocca è dipinta di verde ed ha una superficie particolare, con incastonati cristalli color rame che brillano sotto la luce.

L’obiettivo di Daniel Arsham è di creare un telefono che possa durare per sempre. Infatti, una volta diventato obsoleto, uno smartphone non ha molto utilizzo, ma questa versione dello Xiaomi 12T Pro potrà sempre essere considerata come un oggetto di scultura. Questo concetto è anche reso dal design, che fa sembrare che il dispositivo si sia eroso nel tempo.

Lo Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition sarà disponibile in edizione limitatissima: ne verranno infatti prodotti soltanto 2.000 pezzi, ad un costo di €899. I preordini iniziano il 5 dicembre allore ore 10 italiane sul sito mi.com. Se siete interessati, non fatevelo sfuggire.