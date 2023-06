Asus Zenfone 10, tantissime novità: Snapdragon 8 Gen 2, ricarica wireless e stabilizzatore gimbal

Asus Zenfone 10 è stato finalmente lanciato, con tanti miglioramenti rispetto al suo predecessore. L’aspetto può sembrare molto simile, ma non bisogna farsi trarre in inganno, perché molte cose sono cambiate.

In primo luogo c’è il grande upgrade di processore: sarà infatti usato l’unico e inimitabile Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da un massimo di 16 GB di RAM. Stando ad Asus, questo porterà a un calcolo più veloce del 15%, prestazioni di gioco più veloci del 20% e efficienza migliorata del 15%. Non male, quindi.

La batteria dello Zenfone 10 rimane sempre la stessa, da 4.300 mAh. Tuttavia il chip più potente ne aumenta l’efficienza del 13%. A grande richiesta è stato anche aggiunto il supporto per la ricarica wireless a 15W, accompagnato sempre da quella cablata HyperCharge da 30W.

Il display rimane uguale: è sempre un AMOLED da 5,9 pollici e 1080x2400px, potenziato però con un refresh rate di 144Hz. Detto questo la frequenza più alta si raggiunge durante il gioco, e nella maggior parte dei casi si è limitati a 120Hz. Ci sarà anche una protezione grazzie a Gorilla Glass Victus.

Qualche novità per le fotocamere con un’unità principale da 50 Megapixel da 1/1,56 pollici con obiettivo f/1.9 da 24 mm con la stabilizzazione gimbal di seconda generazione a 6 assi. Ci sono anche una fotocamera ultragrandangolare da 12 Megapixel e una selfie da 32 Megapixel.

Zenfone 10 è disponibile da oggi sia sul web che nei negozi a partire da €799 per la versione base da 8/128 GB. Con 8/256 GB il prezzo sale a €849, mentre la versione da 16/256 GB costerà €929. È in arrivo anche un modello da 16/512 GB, ma non sappiamo ancora nulla sul prezzo in questo caso.