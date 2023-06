Bullitt Cat S75 e Moto Defy Satellite Link arrivano sul mercato italiano

Uno smartphone rugged super resistente, l’S75, e un hotspot satellitare evoluto, in grado di abilitare la connettività e la messaggistica satellitare ed assicurare richieste di soccorso SOS su qualunque smartphone, Android o iPhone.

È quanto ha mostrato l’altra sera Bullitt, nel corso di un evento che si è svolto a Milano, durante il quale sono stati lanciati i dispositivi visti lo scorso marzo nel corso del Mobile World Congress di Barcellona.

I prodotti ora ci sono e stanno per arrivare nei negozi.

Bullitt Cat S75

Cat S75 è lo smartphone Bullitt più robusto di sempre, testato con cadute ripetute su piastre di acciaio fino a 1,8 metri ed impermeabile all’ingresso di polvere, sabbia e sporcizia. È IP68 e IP69K ed è stato sottoposto a test militari Mil-Spec 810H che assicurano che il telefono possa resistere a temperature estreme, umidità elevata, condizioni di nebbia salina, vibrazioni e test di caduta.

Lo smartphone ha un display di 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento FHD + 120 Hz e proporzioni 20:9. È mosso dal processore MediaTek Dimensity 930 octa-core da 2,2 GHz, con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, al quale si aggiunge la possibilità di inserire una microSD. Ha connettività 5G ma, soprattutto, si distingue dai normali smartphone, oltre che per la rosbutezza per essere in grado di inviare messaggi sfruttando la rete satellitare, quando non c’è la normale copertura, cioé quando ci troviamo in aree poco popolate, in mare o in alta montagna.

SOS via satellite

L’invio o la ricezione di messaggi o l’invio di una richiesta di assistenza SOS via satellite richiede un abbonamento e un dispositivo abilitato NTN. Ma chiunque, su qualsiasi telefono, può ricevere un messaggio da chi utilizza il servizio Bullitt Satellite Messenger. Lo riceveranno come SMS e potranno rispondere scaricando la versione iOS o Android gratuita dell’app Bullitt Satellite Messenger, disponibile nell’App Store o nel Play Store.

Moto Defy Satellite Link by Bullitt

Chi invece non vuole un telefono rugged, ha appena acquistato un altro smartphone, può invece dotarsi di Moto Defy Satellite Link: si tratta di un piccolo hotpost satellitare, anch’esso super resistente, in grado di abilitare la potenza della connettività e messaggistica satellitare ed assicurare richieste di soccorso SOS su qualunque smartphone, Android o iPhone. Pesa solo 70 grammi, offre certificazione IP68 ed ha una batteria che dura diversi giorni.

I prezzi

Cat S75 costa 649,90 euro, con 3 mesi di servizio satellitare Essential incluso (include fino a 30 messaggi satellitari al mese).

Motorola Defy Satellite Link sarà disponibile da fine giugno a 189,90 euro con 12 mesi di servizio satellitare Essential incluso.