CATL presenta la batteria che ricacherà l’auto elettrica in 10 minuti

Nonostante l’aumento delle stazioni di ricarica, l’autonomia rimane una preoccupazione per molti automobilisti. CATL, leader cinese nel settore delle auto elettriche, sta per lanciare una batteria innovativa che promette ricariche in soli 10 minuti. Inoltre, questa batteria presenta un’eccellente resistenza alle basse temperature, offrendo un’efficienza superiore nel freddo.

CATL: Leader nel settore delle auto elettriche

CATL è uno dei principali fornitori di batterie per produttori automobilistici come BMW e Hyundai. L’azienda cinese è ora pronta a introdurre la Qilin CTP 3.0, una batteria con tecnologia cell-to-pack che equipaggerà la Zeekr 001, un veicolo elettrico con un’autonomia di 1032 km.

Nuova batteria ad alta velocità di ricarica

CATL sta lavorando su un nuovo progetto che prevede la produzione in serie di una batteria con ricarica ultraveloce entro la fine dell’anno. Si stima che questa batteria possa essere caricata completamente in soli dieci minuti, un tempo significativamente inferiore rispetto alle attuali soluzioni di ricarica. L’obiettivo futuro è ridurre il tempo di ricarica a cinque o sette minuti, senza compromettere l’autonomia.

Batteria resistente al freddo

Una delle caratteristiche distintive di questa batteria è il suo nuovo elettrolita, che offre una maggiore efficienza anche nelle basse temperature. La ricarica risulterà meno influenzata dal freddo, riducendo così i tempi di attesa. Secondo Reuters, l’efficienza della batteria CATL sarebbe superiore del 50% a -20 gradi rispetto alle batterie convenzionali. Questo rappresenta un grande vantaggio, considerando che le basse temperature spesso rallentano la ricarica delle auto elettriche.

Sfide e progressi nel settore delle batterie

CATL non è l’unico attore a lavorare su batterie ad alta velocità di ricarica. Altre aziende cinesi stanno sviluppando tecnologie simili, con l’obiettivo di raggiungere autonomie sempre più elevate e tempi di ricarica ridotti. È un’importante evoluzione per il settore delle auto elettriche, in cui l’autonomia e la velocità di ricarica sono fattori chiave per la diffusione di massa.