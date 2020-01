CES 2020, Jabra lancia le cuffie wireless sotto i 100 euro

Alla grande fiera delle tecnologia di Las Vegas Jabra ha appena annunciato l’arrivo delle cuffie wireless Jabra Elite 45h. Il brand, esperto nella produzione di soluzioni audio innovative, le ha progettate per unire alta tecnologia e bassi prezzi. Costano 99 euro.

Design

Le ultime arrivate della famiglia Elite presentano un design leggero (pesano 170 grammi), pieghevole e confortevole. Sono realizzate con materiali di qualità, hanno l’archetto snello e dei morbidi cuscinetti ovali che si adattano all’orecchio. E offrono un’esperienza sonora confortevole e avvolgente anche in mobilità, configurata per resistere ai rumori della vita quotidiana.

Innovazione

Le nuove cuffie contano 40 ore di utilizzo non-stop con una sola carica. Se la batteria si sta esaurendo, le specifiche funzionalità consentono di ottenere fino a 8 ore di utilizzo con soli 15 minuti di rapida ricarica. Gli altoparlanti delle Elite 45h, abbinati alla combinazione di più microfoni, garantiscono le migliori esperienze di conversazione in chiamata e di fruizione della musica. Consentono anche di trasmettere musica alla massima potenza, mentre la tecnologia del doppio microfono rimuove il rumore intorno in modo da garantire chiamate cristalline, in qualunque ambiente ci si trovi.

Colori, costi e tempi

Presentate ora al CES di Las Vegas, le Jabra Elite 45h saranno disponibili a partire da marzo presso rivenditori selezionati al prezzo di 99 euro in cinque colori: Titanium Black, Black (Best Buy esclusivo per gli Stati Uniti), Gold Beige, Navy e – in esclusiva per Amazon – Copper Black.