Come creare e usare la firma digitale dal cellulare

La trasformazione digitale ha portato tante novità, anche nel campo delle professioni e del lavoro in generale. Fra queste novità non possiamo fare a meno di nominare la firma digitale, che ormai è diventata uno strumento molto importante per gestire diverse situazioni in vari contesti. Le aziende cercano sempre di più di rivedere e rinnovare tutti i processi che riguardano la gestione dei documenti e in questo senso l’avvalersi di una firma elettronica può fare veramente la differenza, perché rende la produttività più rapida, più snella e più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle pratiche. Forse non tutti sanno che è possibile porre la firma digitale anche da smartphone e in generale dai dispositivi mobili. Ma come si fa? Vediamo di approfondire l’argomento.

Come fare la firma digitale dal cellulare?

Di solito siamo abituati ad apporre la firma digitale tramite delle apposite chiavette generatrici di password. Il processo da smartphone prevede invece, ad esempio, il download di un software e l’installazione di un’applicazione per generare la password o quello che in gergo tecnico si chiama OTP, ovvero One Time Password.

Poi la password viene inviata tramite SMS e non c’è bisogno di ricorrere a smart card o a token USB. Infatti sullo smartphone la password può essere anche inviata tramite short message service.

In questo modo l’utente riceve un link sul quale deve cliccare e potrà visualizzare così il documento da firmare. Quindi è tutto molto semplice, anche perché bisogna considerare anche un’altra possibilità che si ha nell’uso dei dispositivi mobili, come il cellulare. Esiste, infatti, anche la firma digitale da remoto, che si dimostra essere particolarmente utile.

Ma quali sono tutti i vantaggi che ha la firma digitale? Scopriamone di più, anche per comprendere fino in fondo quanto questo elemento si dimostri particolarmente significativo.

I vantaggi della firma digitale

Come abbiamo detto, la firma digitale da smartphone rende ancora più alto il grado di flessibilità, che rappresenta di certo uno dei vantaggi notevoli della firma elettronica. Con la firma digitale da cellulare si deve soltanto provvedere a collegarsi alla rete, quindi tutto è molto semplice, a patto che si rispetti e si segua la procedura di riconoscimento del titolare.

In generale il sistema della firma digitale può portare numerosi benefici. Infatti, anche se i meccanismi di codifica crittografica possono essere intesi come complessi, alla fine il tutto si traduce in un’estrema semplicità per l’utente, a cui può essere garantito un alto livello di trasparenza.

Con la firma digitale si assicurano l’integrità e l’autenticità dei documenti, in modo da riuscire a dimostrare che i documenti non sono stati modificati dopo che si è apposta la firma stessa. Non dobbiamo dimenticare la grande versatilità di questo prodotto, in termini di costi, di risparmio e di validità del servizio. A questo proposito non dobbiamo dimenticare che i certificati con firma digitale hanno anche una durata triennale.

A livello tecnico la procedura di firma digitale comporta la creazione di due chiavi crittografiche. Una di questa è pubblica e viene depositata su appositi registri. L’altra chiave, invece, è privata e viene consegnata direttamente al titolare, che sarà l’unico a poterla utilizzare. Naturalmente le due chiavi crittografiche di cui stiamo parlando non sono identiche, ma presentano delle differenze.

Ormai il ricorso alla firma digitale si fa sempre più largo, infatti la firma elettronica non viene più utilizzata soltanto in ambito aziendale o per quei documenti che sono rivolti alla Pubblica Amministrazione. La firma digitale può risultare utile anche per quanto riguarda lo scambio di documenti tra privati, dimostrando un vero cambiamento culturale legato all’uso delle tecnologie innovative che possono semplificare le incombenze burocratiche.