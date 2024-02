Messenger rimane uno strumento indispensabile per comunicare con amici e familiari, organizzare eventi e appuntamenti. Nonostante l’allontanamento di molti utenti da Facebook negli ultimi anni, l’uso di Messenger continua a essere diffuso. Tuttavia, sorge un problema: l’impossibilità di utilizzare Messenger senza possedere un account Facebook, nonostante le nette distinzioni tra le due applicazioni nell’ecosistema Meta.

Una soluzione esiste

Meta ha previsto la possibilità di utilizzare il proprio servizio di messaggistica senza necessariamente mantenere attivo un account Facebook. Questo processo, tuttavia, richiede alcuni passaggi specifici.

Come utilizzare Messenger senza un account Facebook

Per disattivare un account Facebook mantenendo l’accesso a Messenger, sia su Android e iOS che via web, segui questi passaggi:

Apri l’app Facebook o accedi via browser e entra nel tuo account. Vai in Impostazioni, selezionando l’icona a forma di ruota dentata. Scegli “Ulteriori informazioni in Account” nella sezione Meta Account. Seleziona “Informazioni personali”, poi “Proprietà e controllo dell’account” e infine “Disattivazione o cancellazione”. Opta per la disattivazione dell’account selezionato. Dopo aver selezionato “Disattiva account”, ti verrà mostrato un messaggio di avviso.

Procedi con “Continua” per disattivare il tuo account Facebook. Potrai così utilizzare Messenger con le tue credenziali Facebook senza necessità dell’account.

È importante notare che non è possibile eliminare del tutto l’account Facebook e continuare a usare Messenger. La disattivazione, e non l’eliminazione, dell’account Facebook permette di mantenere l’accesso a Messenger. Il tuo account Facebook può essere riattivato in ogni momento seguendo questa procedura.

Mantenere i contatti su Messenger

Con l’account Facebook disattivato, l’unico modo per aggiungere contatti su Messenger è tramite il loro numero di telefono. Il tuo profilo Facebook non sarà visibile ai contatti, garantendo privacy e continuità nella comunicazione.