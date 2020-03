Dopo Canalys, anche Gartner, conferma l’annata positiva di Xiaomi.

Nonostante le vendite globali di smartphone siano leggermente diminuite nel quarto trimestre del 2019, con un calo dello 0,4% su base annua, Xiaomi ha registrato una crescita del 16,5% anno su anno, raggiungendo l’ammontare di 32,4 milioni di unità vendute nel quarto trimestre del 2019, trainate dai prezzi e dalle performance della famiglia Redmi.

Dopo quattro trimestri consecutivi di calo, le vendite di iPhone da parte di Apple sono tornate a crescere, con un aumento del 7,8% nel quarto trimestre.

Le vendite di iPhone sono state particolarmente forti in Cina, dove sono cresciute del 39% nel quarto trimestre. Apple ha inoltre registrato ottimi risultati in alcuni mercati maturi e in via di sviluppo, come Regno Unito, Francia, Germania, Brasile e India.

Gli analisti di Gartner prevedono che Apple lancerà il suo primo smartphone 5G nel terzo trimestre del 2020. Ciò incoraggerà gli utenti a effettuare l’aggiornamento a nuovi dispositivi in Paesi in cui sono disponibili servizi di rete 5G.

Anche l’intero market share 2019 ha visto Xiaomi protagonista di una crescita rispetto al 2018 – da 122,4 milioni a 126 milioni di unità vendute – nonostante ci sia stata una contrazione delle vendite globali, secondo Gartner (marzo 2020).

Nonostante una piccola contrazione (0,5%) su base annua delle vendite di smartphone nel quarto trimestre del 2019, Samsung ha mantenuto la sua posizione n. 1 nella classifica globale per il 2019. Ha aumentato le sue vendite per l’intero anno dello 0,4% a 296,2 milioni di unità (vedi tabella qui sopra).

Huawei ha registrato la crescita più elevata nel 2019 con un aumento annuo complessivo del 18,6%. Ciò ha contribuito a garantirle il secondo posto. Pur affrontando il ban impostole dagli Stati Uniti, Huawei ha perseguito in modo aggressivo la sua strategia in Cina, dove ha aumentato la sua quota di mercato del 37% nel 2019.