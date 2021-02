Debutta il Voiager V4, l’e-scooter che misura l’inquinamento dell’aria

Voi Technology ha presentato il suo nuovo e-scooter Voiager 4, per gli amici V4, destinato al noleggio. La nuova versione migliora i precedenti modelli di Voi – che fino ad oggi hanno garantito oltre 30 milioni di corse sicure. Qui trovate l’app gratuita per utilizzarli.

Aumento delle prestazioni

Con un ciclo di vita di oltre 5 anni e un aumento del 35% delle prestazioni del motore, V4 è progettato per un uso urbano frequente. È in grado di minimizzare l’impatto di ciottoli e buche ed eccelle in tutte le condizioni atmosferiche, anche in caso di acqua, grazie alla classificazione IPX7 delle sue protezioni elettroniche. Il componente cardine di V4 è l’hub di controllo connesso del monopattino, un nuovo sistema hardware IoT (Internet of Things). SI tratta di un sistema proprietario che consente una serie di innovazioni sia operative sia di sicurezza, tra cui i sensori intelligenti in grado di misurare l’inquinamento e la localizzazione ad alta precisione del mezzo.

Migliorato anche il tracciamento

L’accuratezza di posizionamento nei veicoli della micromobilità è generalmente di 15-30 metri, ma la precisione submetrica di V4 permette non solo di migliorare la navigazione, ma di garantire anche che la localizzazione dei mezzi venga riportata con esattezza all’interno dell’app, migliorando il geofencing per le zone di parcheggio.V4 è inoltre dotato di sensori intelligenti che comprendono che raccolgono dati su rumore, illuminazione e qualità dell’aria. Con il semplice tocco di uno smartphone, smartwatch o carta di trasporto, il monopattino può essere sbloccato via contactless tramite la tecnologia NFC.

Caratteristiche salienti:

Pneumatici più ampi a nido d’ape da 10″, per tutte le stagioni, solidi (non riempiti d’aria) con sospensione anteriore idraulica, forniscono un’aderenza, un’efficacia dei freni e un assorbimento degli urti senza pari su ogni tipo di superficie stradale.

per tutte le stagioni, solidi (non riempiti d’aria) con sospensione anteriore idraulica, forniscono un’aderenza, un’efficacia dei freni e un assorbimento degli urti senza pari su ogni tipo di superficie stradale. Il manubrio antimicrobico facilita un uso condiviso e sicuro degli e-scooter, prevenendo la diffusione di virus (incluso il COVID-19) ed eliminandoli al contatto.

facilita un uso condiviso e sicuro degli e-scooter, prevenendo la diffusione di virus (incluso il COVID-19) ed eliminandoli al contatto. La tecnologia Bluetooth presente a bordo comunica con gli iBeacon delle rastrelliere dei parcheggi Voi per garantire che i monopattini siano posteggiati con una precisione inferiore al centimetro.

presente a bordo comunica con gli iBeacon delle rastrelliere dei parcheggi Voi per garantire che i monopattini siano posteggiati con una precisione inferiore al centimetro. Il sistema di allarme acustico del veicolo (AVAS) avvisa i pedoni dell’arrivo del veicolo, particolarmente utile per gli ipovedenti e le persone più vulnerabili.

V4 verrà inizialmente introdotto in mercati selezionati, a cui seguirà un’implementazione più ampia durante i prossimi mesi del 2021.