Microsoft, San Valentino con lo sconto sulle cuffie Surface

Iniziano oggi gli sconti esclusivi del Microsoft Store per celebrare San Valentino, occasione ideale per regalare al proprio partner una delle due soluzioni audio firmate Microsoft Surface, approfittando di ribassi del 25% fino al 10 febbraio.

Microsoft Surface Earbuds

Eleganti e confortevoli, Surface Earbuds, disponibili nei colori Ghiaccio e Grafite, sono gli auricolari perfetti sia per l’ufficio sia per l’ascolto musicale. Caratterizzate da una confortevole vestibilità e da una grande stabilità, Surface Earbuds dispongono di comandi touch intuitivi e accesso alle innovative esperienze di Microsoft 365, il tutto arricchito da un audio coinvolgente e una batteria a lunga durata.

Microsoft Surface Earbuds

Se invece il vostro partner non desidera rinunciare all’ascolto in cuffia, Surface Headphones 2, disponibili nelle tonalità Grigio Chiaro e Nero Satinato, sono l’opzione ottimale. Grazie all’audio Omnisonic, sarà possibile immergersi nella musica, ascoltare podcast e ricevere chiamate con un’autonomia fino a 18 ore e mezza. E, per un utilizzo business, Headphones 2 dispongono di 13 livelli di cancellazione attiva del rumore.

Microsoft Surface Earphone

Per scoprire il catalogo dei dispositivi Surface è possibile visitare il Microsoft Store.

Microsoft Surface Earphone