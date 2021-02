Esselunga: si vincono 112 iPhone 11. Ecco come fare

Esselunga ha lanciato una nuova iniziativa che mira a fidelizzare i propri clienti che sono già iscritti al programma fedeltà Fidaty Card, e che coinvolge sia coloro che sono già registrati sull’app o sul sito sia gli utenti che dedideranno di registrarsi ora.

Il concorso di Esselunga mette in palio 112 iPhone 11 che verranno assegnati ai fortunati vincitori che avranno partecipato.

Si legge sulle mail promozionali inviate da esselunga:

Se hai già effettuato una registrazione, vai nella sezione My Esselunga e aggiorna o conferma i tuoi dati personali e i consensi privacy.

– se non hai ancora una registrazione, registrati subito.

Puoi registrarti oppure aggiornare o semplicemente confermare i tuoi dati e i consensi privacy anche sulle app Esselunga.

Il concorso è riservato ai possessori di Fidaty Card. Entro 24 ore, una email vi confermerà l’avvenuta partecipazione al concorso per vincere uno dei 112 iPhone 11 in palio.

Dunque non rimane che affrettarsi, controllare i dati della propria registrazione, completarli o semplicemente confermarli e, per chi ancora non l’ha fatto, iscriversi.