Galaxy Fold: ecco come le custodie lo proteggeranno

Siamo sinceri. Il primo pensiero dopo aver visto i primi smartphone pieghevoli di Samsung e Huawei è stato: come proteggeremo dispositivi così costosi e apparentemente fragili per la presenza di grandi display?

In realtà i concetti di smartphone pieghevole di Samsung e Huawei sono differenti. Samsung ha progettato il Galaxy Fold in modo che si chiudesse verso l’interno e che il grande display interno da 7,3 pollici rimanesse maggiormente protetto con il dispositivo in modalità smartphone.

Huawei, invece, con Mate X, ha brevettato la chiusura ad ali di falco. Il dispositivo si piega su se stesso lasciando i due schermi nella parte esterna. Indipendentemente da quale tipologia di prodotto (e di chiusura) si preferisca la questione di come proteggere al meglio la nuova tipologia di telefoni pieghevoli rimane e rimarrà di attualità per il prossimo futuro. E anche alla fiera di Barcellona, i principali accessoristi italiani ci hanno confermato che si sta lavorando alacremente in tutto il mondo alle protezioni per gli innovativi smartphone pieghevoli.

Il sito The Verge, ad esempio, riporta l’esperienza del celebre brand Spigen. L’azienda avrebbe infatti già iniziato a elaborare modelli di custodie per il Galaxy Fold di Samsung. Anche se Samsung aveva reso pubbliche le dimensioni del telefono, prima del suo lancio ufficiale, Spigen non ha voluto lasciare nulla al caso e dopo aver studiato attentamente le diverse caratteristiche tecniche ed estetiche di Galaxy Fold ha addirittura prodotto venti prototipi di protezioni. C’era anche da comprendere al meglio quale fosse il materiale migliore da utilizzare per gestire l’apertura e la chiusura del telefono. Ad esempio, la custodia Tough Armor per il Galaxy Fold utilizza uno speciale processo produttivo al fine di resistere al meglio alle numerose fasi di piegatura.







Spigen sta continuando a lavorare su diversi tipi di custodie per il Galaxy Fold. Le prime dovrebbero essere pronte entro il mese prossimo, in realtà poco prima del lancio del dispositivo che avverrà il 26 aprile (il 3 maggio in Europa).

Secondo i bene informati il costo medio di una cutodia Spigen per il Galaxy Fold sarà di circa 20 dollari. I prototipi realizzati da Spigen mostrano un ritaglio in concomitanza dello schermo esterno da 4,6 pollici e un’altra finestra in prossimità della fotocamera tripla.