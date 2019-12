Galaxy Fold, lo smartphone della gamma Galaxy con display flessibile è già sold out sullo shop online dell’azienda coreana.

Presentato in Italia ad inizio novembre, lo smartphone ha subito riscosso un grande successo. Il dispositivo poteva essere preordinato dallo scorso 13 novembre, menbtre è in vendita dal 16 dicembre sullo shop aziendale e sui siti dei principali retailer di elettronica di consumo e degli operatori telefonici nella colorazione Cosmos Black. Nonostante il suo prezzo super premium, di 2.050 euro, le unità disponibili sono andate esaurite.

Di premium, tuttavia, Galaxy Fold non ha solo il prezzo, ma anche la confezione che contiene gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva. Inoltre, Samsung ha voluto riservare una serie di vantaggi esclusivi per offrire ai propri clienti un’esperienza unica con Galaxy Fold.



Attraverso Galaxy Fold Premier Service è possibile esplorare le funzionalità dello smartphone grazie a un supporto dedicato: gli esperti Samsung saranno a disposizione dei clienti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero verde riservato per descrivere e spiegare nei dettagli le caratteristiche innovative del dispositivo. In aggiunta, per un anno è inclusa Samsung Care+, l’assicurazione lanciata in partnership con Allianz Global Assistance Europe, che copre i danni accidentali come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.