Garmin: gli smartwatch venu e vivoactive perfetti per allenamenti indoor

La sosta forzata dovuta al Coronavirus ha causato un cambiamento radicale per quanto riguarda la pratica di numerosi sport sport, con l’esigenza di adattare gli allenamenti al contesto casalingo. Sono cambiati spazi, modi e tempi, ma non la voglia di prendersi cura di sé e il benessere che si ottiene dall’attività fisica.

Garmin venu, Blue Granite

Il fitness indoor è la soluzione perfetta per prendersi cura del proprio corpo, svolgendo semplici esercizi e monitorando allo stesso tempo parametri importanti. Durante un allenamento è infatti fondamentale avere gli strumenti giusti per avere valutare la qualità degli esercizi svolti, ed essere sicuri di aver eseguito un buon lavoro aerobico o di aver bruciato il giusto quantitativo di calorie. Per tutto questo Garmin propone venu e vívoactive 4/4S, due smartwatchveri e propri personal trainer “da polso” .

Garmin vivoactive black

Garmin Indoor Fitness

Garmin venu e vívoactive 4/4S forniscono un’analisi generale dello sforzo, registrando frequenza cardiaca, calorie consumate e altri parametri per capire se l’allenamento è stato svolto in modo proficuo. Attraverso video work out animati integrati nell’orologio e visionabili sul display, i due smartwatch sono in grado di mostrare l’esecuzione corretta di esercizi a corpo libero, dettando tempi di svolgimento e recupero attraverso avvisi sonori o vibrazione. Attraverso l’applicazione della piattaforma Garmin Connect si ha anche la possibilità di utilizzare nuovi esercizi, scegliendo tra i numerosi allenamenti a disposizione e divisi per durata, tipologia e gruppi muscolari interessati. Inoltre, sono integrati numerosi profili per sport indoor, tra cui cyclette, tapis roulant, e attività come lo yoga e pilates.

Garmin venu light

Si potrebbe pensare, sbagliando, che ogni momento della giornata sia utile per un allenamento. È invece funzionale conoscere quali sono le fasce orarie in cui il corpo è pronto per l’attività fisica. Questo è possibile tramite la funzione Body Battery, attraverso cui i due smartwatch monitorano il livello di energia del corpo, su una scala di valori da zero a 100, fornendo un dato utile per pianificare un programma di allenamento e i relativi recuperi, ovvero quando è meglio allenarsi (carica alta) oppure riposare (carica bassa).

Monitoraggio del sonno

Quando è tempo di riposarsi, Garmin venu e Garmin vívoactive 4/4S risultano particolarmente utili per il monitoraggio avanzato del sonno durante le sue fasi: leggero, profondo e la fase REM. Il pulsossimetro Pulse Ox, integrato su entrambi gli smartwatch, fornisce un dato sull’ossigenazione del sangue, che determina la qualità del riposo notturno.

Il controllo dello stato di salute, per il pubblico femminile, si completa con la funzione di monitoraggio del ciclo mestruale. Una volta inseriti i dati sul portale Garmin Connect, gli utenti avranno a disposizione un vero e proprio calendario dove sono indicate, mese per mese, informazioni utili quali previsioni del prossimo ciclo, l’ovulazione, i giorni fertili e quelli in cui, invece, le probabilità di una gravidanza sono più ridotte.

Garmin vivoactive Dust



Ciclo mestruale e molto altro…

Per ogni ciclo, inoltre, è possibile registrare i sintomi riscontrati come, per esempio, l’aumento di peso, i crampi, mal di testa o di schiena, l’umore, l’attività sessuale e perfino il desiderio, così che si possa successivamente consultare il quadro generale della propria attività ormonale e, eventualmente, condividerlo con il proprio medico di base in caso di anomalie.

Gli smartwatch Garmin venu e vívoactive 4 sono disponibili, rispettivamente, a a partire da 349,99 Euro e 279,99 Euro.