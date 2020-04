Continuano le promozioni delle principale insegne retail, che stanno sfruttano la propria sezione on-line in attesa di poter riaprire i propri punti vendita.

Anche Mediaworld, come Unieuro, offre l’offerta del giorno, qui chiamata “Solo per oggi“, area nella quale non è difficile trovare qualche affare favorevole.

Per la giornata di oggi l’offerta del giorno Mediaworld preme sull’acceleratore dei cellulari low cost, con numerose proposte. Fra queste, troviamo il Samsung A10 a 124 euro (invece di 159 euro), sia in versione nera sia in versione rossa; il Wiko Y50 a 59 euro (dark grey o blue).

Intanto, sempre sul sito Internet di Mediaworld, è possibile pre-ordinare il nuovo iPhone Se di seconda generazione, presentato due giorni fa da Apple, al prezzo di 499 euro. Si tratta del modello con memoria da 64 GB.

L’offerta Solo per oggi è come sempre valida fino alla mezzanotte. L’intero portfolio dei prodotti in offerta oggi può essere consultato sul sito dell’insegna.