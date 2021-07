Gli auricolari Nothing ear (1) si mostrano per la prima volta

Nothing, l’azienda creata all’inizio dell’anno da Carl Pei, ha finalmente un prodotto da presentare: si tratta dei nuovi auricolari wireless ear (1).

Non ci sono molte informazioni su queste cuffiette ma ciò che è sicuro è l’impiego della tecnologia ANC (Active Noise Cancellation). Come dice il nome, si tratta di una tecnica in grado di cancellare attivamente il rumore circostante grazie a tre microfoni in grado di rilevare e ridurre le frequenze esterne.

Non sono conosciute molte altre informazioni, se non che il prodotto sarà disponibile in Europa, in India e in Nord America e costerà 99€. L’evento di presentazione delle cuffie Nothing ear (1) avrà luogo il 27 luglio alle 15:00 italiane in occasione dell’evento Sound of Change.