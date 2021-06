Google distribuisce la beta di Android 12.1 con bug fixing

Dopo alcuni mesi in cui sono state pubblicate versioni riservate agli sviluppatori è ora la volta della beta pubblica di Android 12 (qui le novità introdotte dalla nuova versione di Android). Google ha infatti lanciato Android 12 Beta 2.1, che, come segnala la numerazione della nuova versione, rappresenta un piccolo passo avanti che contiene la correzione dei bug della beta 2 di Android 12, rilasciata in precedenza.

Quali bug sono stati risolti

La beta 2.1 risolve problemi come quello che impediva agli utenti di accedere alle funzioni sulla schermata di blocco, ad esempio per scorrere verso il basso l’area notifiche, eliminare le notifiche o persino scorrere per sbloccare il telefono.

Sono stati inoltre risolti i problemi che causavano la mancata visualizzazione delle informazioni degli eventi meteo e del calendario nel widget “at a glance”, così come un problema che causava sfarfallio o animazioni poco fluide quando si accedeva alle app recenti utilizzando la navigazione gestuale.

Il sistema di gestione dei permessi del microfono e della fotocamera introdotto con Android 12 a volte si bloccava o scompariva completamente fino al riavvio del telefono: ora questo bug è stato risolto.

Anche un bug che bloccava gli utenti durante la procedura guidata di configurazione dopo aver installato la Beta e aver ripristinato il dispositivo è ora stato eliminato. Infine, il problema relativo all’utilizzo dell’emulatore Android è stato risolto, per la gioia degli sviluppatori. La nuova build è nominata SPB2.210513.011 ed è diretta a utenti che hanno installato la Beta 2, via OTA.

Come fare per provare la beta di Android 12

Chi possiede uno smartphone Pixel e desidere provare la prossima versione di Android, deve semplicemente registrare il telefono nel programma Android Beta per Pixel così da ricevere l’aggiornamento.

Fonte