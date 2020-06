Google Foto aggiorna la sua app: nuove funzioni e nuova struttura

A partire da oggi, Google inizierà a distribuire un nuovo aggiornamento alla sua app Google Foto. L’app per l’archiviazione delle nostre immagini ha cinque anni ed è stata gradualmente modificata nel tempo.



C’è un cambio di design in arrivo nell’interfaccia utente, inclusa un’icona nuova di zecca. L’icona è ancora la girandola colorata, ma è più circolare e piatta, seguendo un cambiamento già visto nel restyling di altre funzionalità di Google.

Le schede principali passando da quattro a tre: Foto, Cerca e Libreria.



Foto sarà caratterizzata da miniature più grandi, meno spazio tra le foto e prevederà la possibilità che i video vengano riprodotti in automatico. C’è anche un carosello di “Ricordi” più ampio, nel quale sarà possibile nascondere i ricordi che non vogliamo più rivivere o quelli di un determinato periodo di tempo.

Nella scheda di ricerca gli utenti troveranno una mappa interattiva, utile per trovare i ricordi. Si tratta di una delle funzioni più richieste di Google dal lancio di Google Foto e per questo è stata potenziata. Sarà possibile cercare le foto pizzicandole e ingrandendole su una mappa oppure semplicemente scorrerle. Sarà sempre possibile rimuovere i dati sulla posizione o disabilitare la cronologia delle posizioni.

Infine, la scheda Libreria conterrà Album, Cestino, Archivio e Preferiti. Qui ci sarà anche il Print Store (che dovrebbe funzionare negli Stati Uniti e in Europa) dove ordinare le stampe delle proprie foto preferite.



L’aggiornamento è in distribuzione su Google Play Store per gli smartphone Android e sull’App Store di iOS. Una volta aggiornata l’app è possibile che gli utenti non visualizzino immediatamente il nuovo format, poiché si tratta di una modifica che deve essere completata anche lato server.