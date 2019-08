GoPro App si aggiorna: arriva l’integrazione Quik video editor, nuova interfaccia e molto altro

La società di action cam GoPro ha aggiornato la sua app mobile portando una nuova interfaccia utente, l’integrazione dell’app di editing video Quik oltre ad altre piccole modifiche. Queste caratteristiche sono supportate da un software rivoluzionato secondo cui l’aggiornamento di oggi è il primo di “una serie” di update pianificati che uniranno il controllo della videocamera e la modifica dei contenuti.

L’app GoPro aggiornata sfoggia un’interfaccia utente più moderna grazie a un “aggiornamento visivo” che offre ciò che GoPro afferma sia una navigazione più intuitiva. Le modifiche visive sono gli aspetti più piccoli dell’aggiornamento, tuttavia, migliora anche il flusso di lavoro multi-clip di QuikStory per includere video girati di recente.

GoPro propone più di 20 filtri nella sua app e offre agli utenti la licenza necessaria per utilizzare più filtri in un singolo video multi-clip. Le bozze delle limitazioni presenti nella versione precedente dell’app GoPro sono state rimosse con questo nuovo aggiornamento.

A partire da ora, gli utenti GoPro saranno sempre in grado di accedere al formato modificabile per i loro video QuikStory, rendendo possibile tornare indietro e modificare il contenuto ogni volta che l’utente vuole.

GoPro ha affermato poi che molte nuove funzionalità sono in preparazione per futuri aggiornamenti delle app, tra cui la suite di editing completa per singoli video clip e temi.