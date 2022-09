Guida alla scelta dei gadget per smartphone personalizzati

Chi gestisce un’attività commerciale che vende device elettronici potrebbe decidere, nell’ambito di una strategia di marketing, di offrire un dono ai propri clienti più affezionati. Perché? Lo abbiamo chiesto al team di StampaSi, shop online di gadget personalizzati. Una delle soluzioni migliori a questo scopo è rappresentata dai gadget personalizzati per smartphone. Sono davvero numerose le alternative a disposizione, vista la varietà di accessori presenti sul mercato, come per esempio i caricabatterie per auto, gli auricolari e i power bank. Tanti oggetti che possono essere usati per promuovere il proprio business, veri e propri omaggi personalizzati con i quali si può stupire il proprio target di riferimento.

I power bank

Oltre che per i clienti, questi omaggi sono ideali anche per i partner esterni e per i dipendenti. Più in generale, la comunicazione con gli utenti è strettamente correlata ai gadget personalizzati, che possono essere decorati – per esempio – con i colori e con il logo aziendale. Fra questi ci sono le basi di ricarica e i power bank. Quante volte ci è capitato di ritrovarci con lo smartphone ormai scarico mentre si è in giro e lontani da casa? Per prevenire inconvenienti è utile avere a portata di mano un dispositivo portatile che permette di ricaricare la batteria in qualunque momento e in qualsiasi posto ci si trovi. Ebbene, i power bank sono un must da questo punto di vista: si tratta, appunto, di caricabatterie portatili che si rivelano preziosi per qualunque tipologia di destinatario. Chiunque può aver bisogno di un power bank, che risulta funzionale in tutte le circostanze e ha il pregio di poter essere customizzato con la grafica e con la scritta che si desiderano.

Le basi di ricarica

Un altro prodotto consigliato a tutti gli appassionati di tecnologia può essere identificato in una base di ricarica wireless, che a sua volta costituisce un gadget perfetto per il pubblico. Se si possiede un negozio di articoli di elettronica, ogni volta che si vende uno smartphone si potrebbe concedere in omaggio anche una base di ricarica personalizzata wireless, con cavetto compreso e luce a led. Si tratta di una premura molto più importante e apprezzabile di quel che si possa pensare, grazie a cui è possibile consolidare l’identità del marchio e rafforzare il rapporto con la community.

Gli articoli promozionali per le auto

Nel novero dei gadget personalizzati per gli smartphone ci sono, poi, i prodotti destinati a essere usati in macchina. I vantaggi offerti dai caricabatterie per auto sono molteplici, non solo per la comodità che caratterizza questi prodotti, ma anche per la loro versatilità. Stiamo parlando di adattatori USB per la presa accendisigari che si dimostrano efficaci in una grande varietà di situazioni. Vi si può ricorrere, quindi, per caricare lo smartphone, per collegare il navigatore satellitare, e così via. Il rivestimento può essere impreziosito con un logo che richiama il marchio. Quel che conta è scegliere caricabatterie che siano realizzati in metallo, in plastica o comunque con materiali che riescano a garantire i più alti standard di qualità.

I supporti per smartphone

Qualunque sia il gadget per cui si decide di optare, è importante che l’investimento venga curato in ogni dettaglio, affinché i prodotti resistano il più a lungo possibile e durino nel tempo. Un discorso simile può valere, per esempio, per i supporti per smartphone da usare in auto. Si tratta di articoli che sono dei veri e propri evergreen, utili per avere lo smartphone sotto gli occhi mentre si è al volante, magari per controllare il navigatore. La presenza di un adesivo sulla parte posteriore garantisce la massima praticità in questo senso.

Le chiavette usb personalizzate