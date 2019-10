Honor 9X ufficiale in Italia a 299€

Honor ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Honor 9X in Italia e in Europa dopo il lancio in Cina lo scorso luglio. Lo smartphone è dotato di una fotocamera selfie pop-up davanti e una fotocamera sul retro composta da tre obbiettivi. Il tutto ad un prezzo di 299€.

Design







Dietro troviamo una cover con un Dynamic X Design ispirato ai diamanti. Circa 100.000 tasselli geometrici a forma di X che riflettono la luce con effetti particolari in base all’inclinazione. Lo schermo scelto da Honor è un FullView da 6,59 pollici dalla risoluzione Full HD+ con 2340×1080 pixel. La percentuale di display occupato dalla scocca è del 91%.

Hardware

Dentro troviamo un processore octa-core Kirin 710F con associati 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Sono tre le fotocamere posteriori, posizionate nell’angolo superiore sinistro, i cui sensori sono rispettivamente da 48, 8 e 2 Megapixel. La tecnologia usata dalla fotocamera principale è la 4-in-1 Light Fusion con modalità notturna (Super Night) assistita dall’intelligenza artificiale. E’ possibile poi scattare foto ultra grandangolari fino a 120 gradi mentre un obiettivo è dedicato alla profondità per l’effetto bokeh.

Ampia la connettività che va dal modulo WiFi 802.11ac, al Bluetooth 4.2 passando per GPS, NFC e LTE, ovviamente dual-SIM. Non manca poi l’USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri mentre la batteria è da 4.000 mAh.

Uscita, prezzo e colorazioni

Due i colori disponibili: Sapphire Blue e Midnight Black. Per ciò che riguarda il prezzo, questo è stato fissato a 299€ mentre l’uscita è prevista per fine novembre.