Honor ha fissato un evento per il 4 settembre prossimo che si terrà a Berlino, nell’ambito dell’edizione 2020 dell’IFA a Berlino.

Grazie a un teaser messo online dalla stessa Honor siamo in grado di sapere cosa sarà presentato nel corso della conferenza stampa internazionale. Innanzitutto ci saranno due nuovi tablet: Honor Pad 6 e Honor Pad X6.

Accanto a questi prodotti dovrebbe arrivare lo smartwatch Honor Watch GS Pro, come confermato dal CEO del brand di Shenzhen. Lo smartwatch dovrebbe avere come suo target principale gli utenti che amano le attività all’aria aperta e lo sport.



Honor presenterà anche i nuovi laptop Magicbook con Cpu AMD Ryzen 5 4000, veri e propri eredi dei modelli MagicBook 14 e MagicBook 15.



I tablet sono già in vendita in Cina. Il Pad X6 (che in Cina viene commercializzato con il nome di Tablet X6) ha un prezzo che parte da 155 dollari e rappresenta la variante più economica con uno schermo da 9,7 pollici. L’Honor Pad 6 (chiamato Tablet 6) ha le stesse specifiche tecniche ma un pannello più grande da 10,1 pollici. Il suo prezzo parte da 180 dollari (nella versione 3/32 GB, solo Wi-Fi).



È probabile che questi prezzi si collocheranno in un’area leggermente più alta una volta che arriveranno sui mercati europei. Ma per conoscere con certezza sia la data di uscita sia i prezzi ufficiali dovremo attendere l’evento del 4 settembre.