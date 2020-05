Honor, arriva il notebook MagicBook 14

Sarà presentato ufficilmente il prossimo martedì 26 maggio il nuovo MagicBook 14, nuovo computer portatile del brand cinese Honor (di proprietà di Huawei). Caratterizzato da una scocca in alluminio dal peso di solo 1,38 kg e di un design sottile (15,9 mm nel punto di maggior spessore), il notebook è animato da Windows 10 Home e vanta alcune caratteristiche anche inedite come una webcam a comparsa che si mimetizza fra i tasti funzione della tastiera (la privacy è assicurata, visto che l’ottica quando non in uso rientra nel body del computer).

Honor MagicBook 14 dispone di processore AMD Ryzen 5 3500U, cui si affiancano 8 GB di Ram DDR4 dual channel e 256 GB storage SSD su bus PCIe. Il chip grafico integrato è il Vega 8, che consente prestazioni discrete anche nei videogiochi.

Il nuovo portatile si propone come il perfetto compagno di lavoro in mobilità, non solo grazie a peso e dimensioni contenute ma anche grazie alla batteria da 56 Wh che, promette il produttore, consente fino a 10 ore di produttività senza interruzioni (incluso c’è un mese di prova gratuita di Microsoft Office 365). Il carica batteria rapido da 65 W permette il 46% di carica in solo mezz’ora.

Sul fronte della sicurezza, segnaliamo la presenza del lettore di impronte digitali sulla destra della tastiera. Per la connettività invece troviamo sul fronte cablato troviamo una porta Usb C, due in formato standard, la porta video Hdmi per l’uso di un monitor esterno e il jack audio stereo. Ci sono poi Wi-Fi e Bluetooth.

Non manca la tecnologia Honor Magic-link 2.0 che permette con semplicità la condivisione dello schermo e dei file fra uno smartphone Honor e MagicBook 14, permettendo anche di lavorare sui documenti presenti sullo smartphone utilizzando la tastiera e il mouse del Pc.

Come specifiche, a parte la dimensione della diagonale del monitor (che visto il nome non potrà che essere di 14 pollici) e la sua risoluzione, Honor ha comunicato quindi quasi tutto. Dando uno sguardo al notebook gemello di Huawei, il Matebook D 14, dovrebbe essere Full HD. Resta invece l’incognita del prezzo che, nel taglio di memoria 8/256 GB dovrebbe aggirarsi sui 600 euro (il modello di Huawei con 8 GB di Ram e 512 GB di Ssd è il listino a 699 euro).

Per altri dettagli potete visualizzare questa pagina del sito di Honor.