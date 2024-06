Honor lancia il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia: il Magic V Flip

Dopo aver lanciato l’altro ieri a Parigi, i modelli della serie numerica Honor 200 Pro e Honor 200, Honor ha presentato in Cina il Magic V Flip, il primo dispositivo del produttore cinese con schermo pieghevole e form factor a conchiglia. Questo smartphone si distingue per il suo ampio schermo esterno LTPO OLED da 4 pollici.

Display e Design

Il pannello esterno offre una risoluzione di 1.092 x 1.200 pixel (405 ppi), una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz, luminosità massima di 1.600 nits e dimming PWM ad alta frequenza di 2.160 Hz. Lo schermo utilizza in modo intelligente la sua ampia diagonale per dividere il contenuto delle app in modalità 16:9 e supporta la possibilità di ripartire lo schermo in orizzontale così da poter guardare video in una sezione e avere comunque a disposizione il pannello di controllo nella metà inferiore. Sono disponibili numerose opzioni di Always on Display (AoD) e la possibilità di eseguire app a schermo intero direttamente sul display esterno. Honor ha anche aggiunto funzioni che permettono di passare automaticamente dallo schermo esterno a quello principale.

Caratteristiche del display principale

Il display principale è un LTPO OLED da 6.8 pollici con risoluzione FHD+, aspect ratio di 21:9 e frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz. Offre una luminosità di picco di 3.000 nits, copre il 92% dello spazio colore BT.2020 ed è certificato Dolby Vision.

Costruzione e cerniera

Magic V Flip si ripiega completamente su se stesso (senza lasciare alcuna luce fra le due semiscocche) e misura 14,89mm quando è chiuso e 7,5mm da aperto. Utilizza un meccanismo a cerniera proprietario sviluppato da Honor con componenti in acciaio e un telaio in alluminio.

Specifiche tecniche

Il dispositivo è equipaggiato con il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, ha 16GB di RAM e 1TB di storage, anche se la versione base dispone di 12GB di RAM e 256GB di storage. Honor è riuscita a integrare una membrana ultra-sottile raffreddata a liquido spessa solo 0.25mm che copre un’area di dissipazione del calore di 2.300mm².

Fotocamere

Il Magic V Flip offre una fotocamera principale da 50 Megapixel con sensore Sony IMX906 (dimensione 1/1.56” e apertura f/1.9) con OIS e un modulo ultragrandangolare da 12 Megapixel che funge anche da lente macro. C’è anche una fotocamera frontale da 50 Megapixel con sensore IMX816 e capacità di autofocus.

Software e Batteria

Lato software lo smartphone gira sulla MagicOS 8.0 basata su Android 14, mentre la batteria ha una capacità di 4.800 mAh e supporta la ricarica rapida da 66W.

Disponibilità, colori e prezzi

Honor Magic V Flip è disponibile nelle colorazioni Iris Black, Camellia White e Champagne Pink. È presente anche una versione in edizione limitata Jimmy Choo, caratterizzata da un verde glitterato.

Il prezzo per la versione da 12/256GB parte da 4.999 CNY (circa 640 euro), mentre il modello con 16GB di RAM e 1TB di storage costa 5.999 CNY (circa 768 euro). I prezzi, tuttavia, sono da prendere come sempre con le pinze, perché non basta (purtroppo) tradurre semplicemente i valori cinesi in euro per avere un’idea di quanto lo smartphone costerà in Europa. Tra l’altro Honor non ha ancora confermato se e quando il Magic V Flip sarà lanciato a livello internazionale.