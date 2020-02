Huawei: AppGallery si rinnova con tantissime app

Continuano gli investimenti da parte di Huawei per suo ecosistema. Dopo 3 mesi sono arrivati i primi risultati, ovvero la disponibilità di nuove app per lo store AppGallery.

AppGallery di Huawei ha raggiunto i 400 milioni di utenti mensili superando i 180 miliardi di download all’anno. Il produttore cinese ha lavorato fianco a fianco ad importanti aziende di terze parti per portare sullo store le app italiane e internazionali più diffuse. Sono sei le categorie dello store: intrattenimento, informazione, giochi e tempo libero, shopping e utilità.

Preinstallato su tutti gli smartphone e tablet Huawei, è accessibile a tutti tramite il file APK pubblicato sul sito ufficiale.

ENTERTAINMENT

RaiPlay, Mediaset Play, Infinity sono ora disponibili su HUAWEI AppGallery e tutti gli utenti potranno vedere in streaming, in replica o cercare il proprio programma, film o serie TV preferita. Immancabile anche l’app per sapere gratuitamente che programmi troveranno in tv la sera:SuperGuida TV.

Su HUAWEI AppGallery sono ora disponibili per il download le app delle principali radio italiane: RDS 100% Grandi Successi, RTL 102.5, R101, Virgin Radio, Radio Italia, Radio 105, Radio Monte Carlo – RMC, Radio Italy.

INFORMAZIONE

Huawei ha reso disponibili su AppGallery le applicazioni delle principali testate: dalle più generaliste come Corriere della Sera, Corriere.it e TGCom 24, a quelle dedicate allo sport come Tuttosport.com o SportMediaset. Grande spazio viene dedicato anche alle testate lifestyle: ICON, Grazia, GQ Italia, Vogue Italia, Vanity Fair Italia e Voilà Magazine. Gli appassionati di viaggi potranno leggere delle mete più ambite e proposte da Condé Nast Traveller Italia e gli amanti di cucina potranno scoprire gli ultimi trend e nuove ricette su Sale&Pepe e La Cucina Italiana. Disponibile su AppGallery anche le testate per amanti di cinema e TV – Best Movie, BOX OFFICE, Tivù, tecnologia e scienza– Focus e Wired Italia – architettura e design d’interni AD Italia, benessere – Starbene, e per i genitori Toy Store.

GIOCHI E TEMPO LIBERO

Asphalt 9 il miglior Racing Game su smartphone – Star Trek, The Walking Dead e Word Jungle – FREE Word – il miglior gioco di parole offline – sono ora disponibile sull’app store Huawei. Il tempo libero è spesso trascorso online anche per organizzare sorprese e fare regali: Air Italy e PhotoSì promettono due idee regalo diverse ma sempre apprezzate: un viaggio in compagnia, con check-in online senza code in aeroporto, e la stampa semplice e veloce di fotolibri e quadri con le foto dello smartphone.

SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

La gestione dei propri servizi bancari direttamente da smartphone sta diventando sempre più all’ordine del giorno. È importante, dunque, che gli utenti abbiano a disposizione app di gestione del denaro come Satispay o di controllo e gestione delle proprie carte di credito come Nexi Pay, disponibili al download su HUAWEI AppGallery. Anche i servizi assicurativi sono importanti e sempre più utenti vogliono gestire e accedere in modo facile e veloce a tutti i servizi inclusi nelle loro polizze: Genertel si unisce alle app Huawei disponibili su AppGallery, dando agli utenti la possibilità di avere la propria assicurazione sempre con sé.

SHOPPING

Ora disponibili su HUAWEI AppGallery alcune delle migliori app per cercare promozionie confrontare prezzi: DoveConviene, Trovaprezzi, PromoQui: Volantini e Offerte e le app di alcune delle migliori catene di elettronica di consumo: Unieuro e MediaWorld. Inoltre la app di Subito, piattaforma numero uno per vendere e comprare. Per gli appassionati di moda, è disponibile anche l’App di YOOX, lo store online di lifestyle leader nel mondo per moda, design e arte. E per tenere in ordine tutte le proprie tessere: CARDplus, un’unica app dove salvare le proprie carte fedeltà e promozioni.

UTILITÀ

Su AppGallery sono ora disponibile al download IlMeteo.it e 3B Meteo – Weather Forecasts,per controllare il metro in qualsiasi città, in tutto il mondo. Anche MyFastweb, l’app per i clienti Fastweb, che consente di gestire il proprio abbonamento, il modem Fastgate e i consumi ovunque, direttamente dallo smartphone, è disponibile sull’app store.

Ogni mese nuove app arriveranno a popolare HUAWEI AppGallery, per offrire a tutti gli utenti i servizi di cui hanno bisogno e le soluzioni che cercano, facilmente scaricabili in un click.