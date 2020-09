Huawei: arrivano in Italia FreeBuds Pro, FreeLace Pro, MateBook 14 AMD e i nuovi Watch

Huawei ha annunciato oggi l’arrivo in Italia dei nuovi prodotti presentati durante la Huawei Developer Conference 2020 della scorsa settimana: FreeBuds Pro, Huawei Watch Fit, Huawei FreeLace Pro, Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei MateBook 14 AMD.

“Siamo orgogliosi di dimostrare concretamente ai consumatori il nostro impegno affinché la tecnologia di Huawei sia alla portata di tutti, in ogni momento della loro vita quotidiana, dal lavoro, allo sport, allo svago. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti possono connettere i dispositivi tra loro con estrema facilità e godere di un’esperienza di utilizzo intelligente senza soluzione di continuità. I nuovi device Huawei rispondono, infatti, alle esigenze dei nostri utenti che chiedono device performanti ma anche iperconnessi. Continueremo a lavorare affinché il nostro ecosistema diventi sempre più ricco e offra servizi e prodotti utili per la vita di tutti i giorni. ” – commenta Pier Giorgio Furcas, Vice Direttore Generale Huawei CBG Italia.

Huawei FreeBuds Pro

I nuovi auricolari top di gamma con regolazione intelligente e dinamica del rumore sono da oggi disponibili in pre-ordine nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Sliver Frost ad un prezzo di 179,00€.

Chi pre-ordinerà o acquisterà Huawei FreeBuds Pro dal 16 settembre al 31 ottobre 2020, riceverà Huawei Band 4 Pro (valore commerciale di 79,90 €) incluso nel prezzo, oltre a 6 mesi di Huawei Music VIP Membership (valore di 59,90 €). Tutti coloro che preordinano o acquistano esclusivamente su Huawei Store, fino al 2 ottobre, oltre a Huawei Band 4 Pro riceveranno incluso nel prezzo anche Huawei Mini Speaker e 6 mesi di Huawei Music.

Huawei FreeLace Pro

Huawei FreeLace Pro, l’evoluzione delle precedenti Huawei FreeLace, da cui ereditano il look lineare ed elegante, sono gli auricolari TWS Huawei che promettono un’esperienza audio incredibile, un suono straordinario, stile, comfort e cancellazione del rumore. La cancellazione attiva del rumore ibrida degli auricolari è in grado di eliminare fino a 40 dB di interferenze.

Saranno disponibili in Italia a partire dalle prossime settimane ad un prezzo consigliato al pubblico di 119,90 €, nelle colorazioni Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.

Huawei Watch Fit

Il primo smartwatch con quadrante rettangolare e bordi arrotondati ad includere un vero personal trainer animato, con 12 workout e 44 dimostrazioni di postura. Huawei Watch Fit è già disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 129,90 € presso Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo.

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro ha un design minimal e confortevole, robusto e perfetto per ogni occasione, anche per gli sport più estremi. I materiali scelti lo rendono particolarmente adatto per chi pratica sport all’aperto: ha un telaio in titanio e un quadrante in zaffiro. Il nuovo smartwatch offre oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante e oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere.

Disponibile in pre-ordine da oggi in due varianti colori: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica, al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro