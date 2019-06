Huawei lancia quattro nuovi servizi dedicati ai suoi clienti

Huawei lancia quattro nuovi servizi dedicati ai propri clienti e atti a potenziare il proprio Customer Service: Serve you More, Serve you Longer, Serve you Better, Serve you Closer.

Serve you More

Dal 17 giugno al 17 luglio 2019 Huawei inaugura il “Service Month”, un mese interamente dedicato ai servizi di riparazione post-vendita. Agli utenti che possiedono smartphone fuori garanzia sarà data la possibilità di ripararne schermo e retro eventualmente rotti o danneggiati a prezzi estremamente vantaggiosi, nei due centri assistenza ASC-E di Roma e Catania, e anche attraverso il servizio HW-CARE, lo sportello di assistenza dell’azienda raggiungibile tramite un’apposita applicazione – Hicare – scaricabile sia dal sito ufficiale di Huawei che dal Play Store. I modelli su cui la promozione sarà valida sono: P30 e P30 Pro, tutti i device della serie Mate 20, tutti i device della serie P20 e P Smart 2019.

I centri ASC-E sono i negozi di assistenza monomarca Huawei, e forniscono un’esperienza di altissimo livello in ogni aspetto dell’assistenza: oltre a consulenze tecniche gratuite, i consumatori potranno provare gli ultimi modelli lanciati dall’azienda e acquistare gli accessori ufficiali, gustando allo stesso tempo un ottimo caffè offerto da Huawei. Inoltre, Huawei garantisce ai propri clienti la possibilità di riparare il device in soli 60 minuti. Nel caso in cui i tempi di riparazione dovessero superare il limite stabilito, i clienti riceveranno un piccolo regalo.

Per aggiungere un ulteriore punto di contatto con il cliente, Huawei ha creato l’app Hicare, che garantisce supporto tecnico immediato, a portata di click. Questo servizio comprende una serie di funzionalità, tra cui risposte complete a moltissime FAQ, processi di diagnosi smart dei problemi del dispositivo, proponendo in tempo reale anche soluzioni per risolverli, localizzazione del centro assistenza più vicino, chat online con esperti (disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21), e molto altro ancora.

Serve you Longer

I call center Huawei risponderanno dall’Italia con una gamma di servizi ancora più focalizzati e puntuali, erogati telefonicamente, via mail, tramite chat online e sui social media. Per renderli ancora più efficienti e capaci di servire al meglio il consumatore, la durata del servizio è stata prolungata: l’assistenza sarà raggiungibile 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21, escluse le festività.

Serve you Better

Il primo e il terzo venerdì di ogni mese diventano i Huawei Service Day! In entrambi i centri ASC-E di Roma e Catania, gli utenti potranno approfittare di una manutenzione gratuita del proprio smartphone Huawei e Honor con l’applicazione di una pellicola protettiva di ultima generazione e riceveranno uno sconto del 20% su tutti gli accessori.

Serve you Closer

Ancora grande attenzione al post-vendita con il servizio “Serve you closer”: grazie al Servizio di Ritiro e Consegna a Domicilio, gli utenti potranno spedire il proprio device in assistenza, direttamente da casa loro, e riceverlo comodamente all’indirizzo da loro indicato. Maggiori informazioni al link: https://consumer.huawei.com/it/support/express-repair/