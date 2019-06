Electronic Book, consigli per leggere libri su Android o Apple

Con l’estate in arrivo, gli amanti della lettura possono godersi un rilassante ebook al mare sotto l’ombrellone. Già da qualche anno grazie ad applicazioni specifiche è possibile leggere un libro in formato elettronico piuttosto che portare con se il peso e l’ingombro di quello cartaceo.

Basta un tablet, uno smartphone o un Kindle per sostituire il classico libro di carta. Certo, per non perdere il segno della pagina letta non si potrà fare più “l’orecchio”, ma in cambio si potrà godere di numerosi vantaggi come scaricare vari libri per poi leggerli quando, come e dove si vuole.

E’ il vantaggio degli ebook che tra gli altri offre la possibilità di ingrandire il testo a piacimento e leggerlo con chiarezza anche in condizioni non ottimali. Per esempio nell’app Play Libri di Google c’è l’impostazione Luminosità notturna per regolare automaticamente il colore di sfondo e la luminosità e potersi così addormentare facilmente. Sia su Android che su Apple troviamo varie applicazioni dedicate ai lettori.

Google Android eBook

Per chi possiede uno smartphone Android dispone di una vera e propria libreria virtuale per scaricare libri sia gratis che a pagamento. Per scaricare ebook l’app per eccellenza da utilizzare è Google Play Libri. Avviando l’applicazione Play Libri, in alto nella casella di testo Cerca in Play Libri scrivere il nome del libro che si intende leggere oppure la parola chiave che raggruppa l’argomento a cui si riferisce l’ebook da cercare: per esempio narrativa, fantascienza, gialli, economia ecc.

Inoltre, è possibile esplorare Play Libri in base ai generi di lettura, ai libri più venduti, alle nuove uscite e per romanzi d’amore.

In basso l’applicazione presenta tre opzioni:

Home page;

Biblioteca;

Acquista

Una volta scelto l’ebook da leggere non resta che selezionarlo per scaricarlo e cliccare su Aggiungi alla raccolta e Acquista. In pratica con l’app Play Libri si hanno milioni di ebook a portata di mano e prima di acquistare un libro digitale si possono visualizzare le anteprime gratuite di milioni di libri dal catalogo. Per effettuare il download dell’app clicca qui.

Apple Ebook Reader

Ebook Reader di eBooks.com consente di leggere i libri preferiti ovunque ci si trova. Con l’avvio dell’applicazione si apre un ventaglio di scelta tra una vasta collezione di libri popolari che è possibile scaricare in un batter d’occhio. Ebook Reader è gratuito e ottimizzato per iPad, iPhone e iPod touch.

Cos’è Amazon Kindle?

Kindle è un lettore di ebook o libri elettronici, commercializzato da Amazon. Gli ebook sono libri come tutti gli altri ma digitalizzati cioè invece di essere stampati su carta sono costituiti da file. Un Kindle Amazon è un e-reader, ossia un lettore per ebook, libri digitali leggibili sul dispositivo in formati di testo: epub, pdf, txt, doc. Ha una grandezza che va da 6 pollici agli 8 per i fire HD ed è in grado di contenere una quantità di libri davvero enorme, migliaia e migliaia. Insomma dovunque si vada è possibile portare con se un’intera libreria, senza alcun peso.

L’e-reader di Amazon Kindle Paperwhite funziona in modo molto semplice e si presenta con uno schermo da 300 ppi. Con questa risoluzione un ebook si legge come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. E’ possibile portarlo anche al mare o in piscina o addirittura nella vasca da bagno perché è resistente all’acqua (IPX8). E’ disponibile in due versioni, da 8 GB e 32 GB e con una singola ricarica dura settimane.