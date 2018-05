Huawei Mate 10 Pro si aggiorna con il Face Unlock

Huawei ha annunciato un nuovo aggiornamento che introduce sul noto top di gamma Mate 10 Pro lo sblocco tramite il riconoscimento facciale.

Huawei Mate 10 Pro

Milano, 23 maggio 2018 – Huawei Consumer Business Group ha annunciato il rilascio di un nuovo importante aggiornamento del software per portare la tecnologia di sblocco tramite riconoscimento facciale sui dispositivi della serie HUAWEI Mate 10. In Italia l’aggiornamento di HUAWEI Mate 10 Pro verrà rilasciato gradualmente nelle prossime settimane in particolare a partire dal 23 maggio per l’open market, dal 30 maggio per i rivenditori e clienti Vodafone, dal 15 giugno per utenti TIM e dal 18 luglio per clienti Wind e 3.

In aggiunta al sensore di impronta digitale e al codice, il velocissimo sblocco tramite riconoscimento facciale fornirà ai possessori di HUAWEI Mate 10 Pro anche un terzo metodo di sblocco, per ottimizzare ulteriormente la loro esperienza d’uso. L’aggiornamento riflette il costante impegno dell’azienda per portare ai proprio consumatori una continua innovazione nei propri dispositivi.

Gli utenti potranno abilitare il Face Unlock nel sottomenu “Sicurezza e privacy” delle Impostazioni sotto la voce “Sblocco col sorriso”. Quando si accederà alla funzione per la prima volta, verrà chiesto di registrare il proprio volto.

Dopo aver creato un profilo facciale, gli utenti avranno due opzioni per usare la funzione: “Sblocco diretto” e “Scorri per sbloccare”. Il primo sblocca il dispositivo automaticamente quando lo schermo è acceso e il volto dell’utente viene riconosciuto; il secondo richiede la gesture di Swipe per sbloccare il dispositivo dopo che il suo volto è stato riconosciuto.

Sblocco col sorriso è l’ultima funzione che viene aggiunta a HUAWEI Mate 10 Pro. Lo smartphone dispone del primo processore Kirin AI al mondo, display HUAWEI FullView e un’ampia batteria a lunga durata da 4000 mAh con gestione energetica potenziata da AI.

