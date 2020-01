Huawei P40 si mostra in un nuovo render

Nuovo anno, nuovi top di gamma. E questa volta tocca a Huawei. Proprio oggi è emerso un nuovo leak di quello che si ritiene essere il design ufficiale di Huawei P40.

L’immagine sembra abbastanza convincente, soprattutto se si considera il disegno mostrato nei precedenti rumors. L’unica differenza è che ha cinque telecamere sul retro anziché tre.

Questa nuova perdita mostra il design a tre telecamere, insieme a una configurazione a doppia telecamera per le fotocamere frontali. A parte il reparto foto, i design sono gli stessi. Il che non dovrebbe sorprendere dal momento che Huawei e altri produttori tendono a mantenere i design per lo più gli stessi per i telefoni modelli standard e pro.

Huawei sta scegliendo di mantenere il numero del sensore della fotocamera sul retro del P40 a tre, proprio come ha fatto con P30 e P30 Pro.

Nel frattempo, il numero di sensori della fotocamera del P40 Pro è aumentato a cinque sensori posteriori per offrire ai consumatori la possibilità di scegliere tra telefoni con capacità leggermente diverse. Delle tre fotocamere posteriori incluse, una è un sensore ToF mentre le altre due sono obiettivi standard e grandangolari. C’è anche un sensore flash LED della fotocamera.

Oltre alle fotocamere, il P40 ha una porta USB-C per la ricarica e nessun jack per le cuffie. Probabilmente arriverà anche in più opzioni di colore.

Annuncio ufficiale

Huawei potrebbe non annunciare il P40 e P40 Pro al Mobile World Congress il prossimo mese ma farlo in occasione di un evento privato sempre nel mese di marzo.