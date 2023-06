Il nuovo social di Meta si chiamerà Threads, e sarà la risposta a Twitter

Meta ha da tempo tenuto il predominio su diversi tipo di social network, ma su quelli di micro blogging è sempre stato Twitter a prevalere. La compagnia, del resto, non ha mai tentato di sviluppare una risposta al social: fino a ora. Infatti, probabilmente approfittando della situazione di debolezza di Twitter, Zuckerberg si prepara alla rivicincita con una nuova app che forse si chiamerà “Threads”.

Threads, conosciuto anche con il nome in codice di Project 92, è un nuovo social che Meta ha mostrato durante una presentazione privata per gli impiegati. O in qualche caso ex-impiegati, dato che qualcuno ha evidentemente scattato qualche fotografia per poi farla circolare online. Ad ogni modo, possiamo farci una buona idea di ciò che ci aspetta.

A prima vista Threads sembra essere estremamente simile a Instagram, fatta eccezione per la mancanza di foto. In effetti la compatibilità con i vecchi social sembra essere uno dei punti forti della proposta, dato sarà possibile creare un account collegato a quello di Instagram portandosi dietro anche tutti i propri follower.

Per pubblicizzare la piattaforma, Meta ha convinto diverse celebrità a iscriversi in modo da pubblicizzare il servizio. Tra i nomi citati vi sono l’artista musicale DJ Slime, Oprah Winfrey e persino il Dalai Lama: un gruppo piuttosto singolare, non c’è dubbio. Stando alla fonte, lo sviluppo del nuovo social è iniziato a gennaio e questo sarà rivelato il prima possibile.